Trasporti pubblici, Madrid applicherà solo lo sconto del 30 per cento sovvenzionato dal Governo

MADRID – La presidente della «Comunidad de Madrid», Isabel Díaz Ayuso, non è disposta a cedere. Così, ha informato che lo sconto aggiuntivo del 20 per cento per gli abbonamenti metrobus nella «Comunidad de Madrid» non sarà applicato. In altre parole, i «voucher» di dieci viaggi validi per metropolitana e autobus avranno solo lo sconto del 30 per cento. Cioè, quello sovvenzionato dal governo di Pedro Sánchez.

La decisione di Díaz Ayuso è una nuova sfida al governo socialdemocratico. E viene a sommarsi alla ribellione di alcune settimane fa contro il «Plan de Ahorro Energético».

Consultate dal quotidiano «ElPlural», fonti della «Comunidad» hanno spiegato che la norma, lo sconto del 50 per cento sugli abbonamenti, fa riferimento alla rete ferroviaria Renfe. Da qui la decisione della «Comunidad de Madrid» di applicare il 50 per cento di sconto agli abbonamenti mensili ma non a quelli di 10 viaggi su autobus e metropolitana.

La decisione ha creato immediatamente confusione. Come si ricorderà, tutte le regioni autonome accolsero positivamente la norma suggerita dal Governo. Consideravano quel 20 per cento, da sommare al 30 per cento sovvenzionato dall’Esecutivo, un beneficio per le famiglie. L’unica reazione negativa fu quella della «Comunidad de Madrid» che definí lo sconto un «Assegno-Voto».

Qualche giorno dopo, si ravvedeva. E assicurava che lo sconto sarebbe stato applicato anche a Madrid. Ora pare che non sia più così e che, almeno per quel che riguarda gli abbonamenti di 10 giorni per autobus e metropolitana, si applicherà solo lo sconto sovvenzionato dall’Esecutivo: il 30 per cento. D’altronde, il Governo, lo scorso luglio, nell’annunciare lo stanziamento del denaro necessario per sovvenzionare il 30% del prezzo di tutti gli abbonamenti e biglietti multi-viaggio per il trasporto pubblico di competenza regionale o locale, cedeva ad ogni governo autonomo la decisione di portare quello sconto al 50 per cento.

Redazione Madrid

