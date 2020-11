Tras triunfo de Biden â” Alicia Machado asegura que el mandato de Trump fueron 4 años de infierno “es malo como el coco” (+VIDEO)

Tras triunfo de Biden — Alicia Machado asegura que el mandato de Trump fueron 4 años de infierno “es malo como el coco” (+VIDEO)

La venezolana ha demostrado que dice siempre lo que piensa y esta vez se ha referido a la felicidad que siente por el triunfo de Joe Biden . Sobre Donald Trump , dijo, «Llevo 4 años en un infierno desde que este señor es presidente». «Estoy muy emocionada por lo que va a venir, feliz. tengo una paz que no tengo ni palabras para expresar cómo yo me siento en este momento. Desgraciadamente mi experiencia personal con este señor es inolvidable para mía. No se trata de perdonar o no», afirmó Alicia

Sobre Trump, agregó: «Pero se acabó el pan de piquito, ya estuvo. Él aquí no va a venir a hacer lo que le da la gana porque esto no es Miss Universo, ni un burdel , ni un casino, ni nada de los negocios que a él le encantan, ni un campo de golf, esta es una nación que lidera al mundo», enfatizó.

«Así como Hugo Chávez Frías no representa a ningún venezolano y nunca los representó, ahora todos se hacen los pendejos pero a mí nunca me representó ese marginal de mi… jamás nunca, ni dormida, ni drogada. Como también sé que para muchos norteamericanos, (Trump) , no representa al americano buena gente, buena onda de Ohio, de Kentucky, de la parte norte de Florida», dijo Alicia comparando los casos de Venezuela y Estados Unidos.

Finalmente afirmó: «Estoy feliz y es personal. Hay cosas que se perdonan pero no se olvidan y las personas te enseñan el cobre. Ese señor es malo, es muy malo».

Alicia se refiere directamente a su experiencia con Donald Trump cuando ella fue Miss Universo 1996 y él, presidente de ese Concurso de belleza. Ella ha prometido contar en un libro, toda la desagradable experiencia vivida durante su reinado.

Redacción Gossipvzla

