Tras su lanzamiento en EE.UU., Apple Card llegará a más países

Según el CEO de Goldman Sachs, Richard Gnodde, la compañía espera realizar una lanzamiento progresivo internacional tras el arranque del servicio en EE.UU. Son esos pequeños detalles que Apple no reveló durante su keynote pero que poco a poco van saliendo a la luz. Y es que uno de los anuncios más importante de ayer fue, sin duda, la tarjeta de crédito propia de la compañía , Card , que nace de una alianza entre Apple y Goldman Sachs. Y ha sido precisamente esta última compañía, en particular su CEO internacional, la que ha revelado más detalles de este producto que adentra a Apple dentro del sector bancario. Y es que Richard Gnodde, CEO internacional de Goldman Sachs ha confirmado en una entrevista de CNBC que, aunque la Apple Card no tiene ni fechas ni ventanas de lanzamientos adicionales a las de Estados Unidos fijadas, la compañía está visualizando una serie de estrategias internacionales para ampliar su potencial base de clientes. De hecho, su asociación con Apple es una forma de llegar a nuevos clientes , incluyendo fuera de los Estados Unidos. "Vamos a comenzar en los Estados Unidos pero con el tiempo, absolutamente, estaremos pensando en oportunidades internacionales para ello. Asociarse con organizaciones centradas en el consumidor, de las cuales, obviamente, Apple es un gran ejemplo, amplía] nuestra oportunidad de distribución". El CEO de Goldmand Sachs no da más detalles que tienen el punto de vista internacional, por lo que tal como sucedió con Apple Pay, se espera que incluso otras entidades financieras puedan sumarse a la expansión internacional y cubrir la parte crediticia que Goldman Sachs ofrece a Apple dentro de EE.UU., por lo que podríamos empezar a ver esta tarjeta en aquellos lugares con una gran penetración de Apple Pay, como en el caso de España.

