Tras su cambio físico- Daniella Navarro mostró y contó lo orgullosa que está de su cuerpo: «Sí, miren, tengo celulitis» (+Fotos)

Por su parte y antes de asumir el reto de ser una de las participantes del reality show de Telemundo , ‘’La casa de los famosos’’, la actriz venezolana Daniella Navarro mostró los defectos de su cuerpo, su cambio físico y lo orgullosa que está de su figura La criolla ha utilizado sus redes para presumir su figura y belleza al natural, con su celulitis, sus manchas y marcas incluidas. Esto para inspirar a sus seguidores a amar su cuerpo.

«Sí, miren esta es mi realidad, sí tengo celulitis, y aunque siempre les digo que el caso de la celulitis no es un tema de vanidad si no de salud, es NORMAL que tengamos, y no es para que se acomplejen, todo lo contrario, se ocupen mis mujeres bellas, siempre les diré que se amen como se ven, pero sí deben ocuparse, tu seguridad no va por tener o no tener celulitis o estrías, tú eres más que eso, no te pido que te cuides por odiar la celulitis, todo lo contrario, te pido que te cuides porque amas tu cuerpo y quieres tenerlo siempre con buena salud», se ve en uno de sus post.

Daniella reconoció haber recibido críticas en más de una ocasión por el aspecto de su cuerpo y en ocasiones por estar más delgada, otras por haber subido de peso. A pesar de todo lo que recibe, ella siempre ha mantenido una postura de amor propio y a sí misma por encima de todas las cosas.

«La belleza depende de los ojos de quien la mire, está bien usar filtros, yo los uso y me encantan, pero no temo a mostrarme como soy, recuerden siempre, la vida no es Instagram, recuerden siempre, NO todo es tan fácil como queremos hacer creer, nada se logra sin disciplina, detrás de casa ventana existe un ser humano que siente y padece, existe un grupo muy, muy pequeño que detrás de la ventana que insulta, se sienten valientes, pero como me encantaría ver a esos valientes que ofenden delante de la persona que insultan, empatía mundial es lo que hace falta , las críticas constructivas son siempre bien recibidas , el detalle está cuando insultan», comentó en otra imágen.

En otras fotos, mostraba su rostro sin maquillaje y la mancha que tiene en uno los laterales, cerca de la mejilla.

No dudó en afirmar que usa filtros en las redes pero nunca para cubrir su realidad.

