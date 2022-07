Entornointeligente.com /

Leonel Briozzo, en la Emergencia de la Maternidad, del Hospital Pereira Rossell (archivo, noviembre de 2019).

Foto: Federico Gutiérrez

Tras ser apartado de su cargo, Briozzo recurrirá la resolución de ASSE y hará una denuncia por acoso laboral ante el MTSS Publicado el 1 de julio de 2022 Políticas de salud 4 minutos de lectura El equipo docente del área de maternidad expresó su apoyo al ex encargado; el sindicato de los anestésicos analiza la resolución de ASSE. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Luego de tomar conocimiento «informalmente» de que el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) había resuelto el cese de su cargo como Encargado del Departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell, el ginecólogo Leonel Briozzo emitió una carta este viernes en la que, entre otras cosas, comunicó que presentará un recurso de revocación y anulación contra la resolución por «vicios de fondo y de forma».

Además, dijo que solicitó acceso urgente a todas las «actuaciones administrativas» y que realizará una denuncia ante la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el «acoso laboral padecido desde el inicio de la investigación hasta la actualidad», que a su entender están vinculados con «aspectos que tienen que ver con convicciones políticas» y no con su cargo.

«Todavía no me notificaron formalmente, sí ví la resolución» contó Briozzo a la diaria . ASSE tomó la decisión del cese el lunes, luego de obtener las conclusiones de una investigación administrativa . «Me generó una profunda angustia y mucho asombro, aún no conozco el expediente», acotó Briozzo. Según la resolución de ASSE, a partir de ahora Briozzo se desempeñará solamente como médico en el Pereira Rossell.

Según la institución se apartó a Briozzo del cargo luego de constatar irregularidades en Ia liquidación de la Variable Anestésico Quirúrgica (VAQ) -remuneración percibida por los especialistas quirúrgicos que se desempeñan en ASSE al realizar las intervenciones, quien las supervisa recibe un 10% de lo abonado por el procedimiento- en el servicio.

Sobre esto Briozzo expresó que «el control del VAQ era algo insignificante en su tarea» dentro de todas las funciones que desempeñaba en el centro hospitalario. Agregó que la única situación vinculada por la que se lo consultó fue en diciembre de 2021 cuando el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, lo citó porque «a raíz de un control erróneo surgió una diferencia de nueve mil pesos en uno de los pagos de la VAQ». En la carta difundida este viernes, Briozzo aclara que ese monto fue reintegrado a pedido de la Gerencia General de ASSE.

En cuanto al control de la VAQ, el médico consideró pertinente aclarar que en el Pereira Rossell «nunca hubo un reglamento de cómo hacer el contralor» y que además por un convenio entre el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) y ASSE «el que realiza la cirugía llena el registro y la historia clínica electrónica del paciente, el jefe del servicio lo supervisa» pero luego toda la información es enviada a la dirección del hospital, que es «quien la envía a ASSE», es decir que «la dirección es la última responsable y la que se enteraba de aparentes errores de los que nunca fui informado», aclaró Briozzo.

En la nota, el ginecólogo explica que recurrirá la resolución por vicios de forma y de fondo, entre los que enumera: «no se me confirió vista de las actuaciones, no se conformó el tribunal evaluador como mandata el Convenio vigente entre Comisión de Apoyo y SMU/SAQ y que a texto expreso recoge mi contrato, no se considera que mi acceso al cargo fue por concurso en el marco de un llamado público».

También comentó que solicitó reuniones por este tema a las autoridades de ASSE en «varias oportunidades». «Le pedí reunión al presidente de ASSE, al gerente general y al directorio, también lo solicitó la presidenta del SMU [Sindicato Médico del Uruguay] y a ninguno se la concedieron», explicó.

El SMU, por el momento, prefirió no hacer declaraciones al respecto.

Briozzo consideró que la resolución «no tiene en cuenta el daño que se genera en el área» y tampoco la manera en la que accedió a su cargo. «Competí y gané un concurso público abierto, en base a eso se armó el Departamento de Maternidad, por el proyecto que presenté en ese concurso», algo que, consideró, «sin dudas significó un avance para la asistencia».

Por último dijo que «los cargos técnicos que se obtienen por concurso no tienen por qué ser de confianza política» y que el desempeño de la tarea es lo que genera el cargo y no «porque guste o dejen de gustar las condiciones políticas de alguien que ganó un concurso».

La intervención del SAQ y del equipo docente El cese del director generó repercusiones entre los colegas y en el sindicato que lo ampara. «Hace unos meses que Briozzo había sido suspendido de su rol de supervisor de las cirugías y por eso declaramos su cargo en conflicto», recordó a la diaria Daniel Montano, presidente del SAQ. Agregó que ASSE reintegró a Briozzo a la función «porque no se habían llevado adelante las investigaciones correspondientes que pacta el convenio establecido entre ambas instituciones, para tomar tal decisión».

En este caso Montano aclaró que «el SAQ está estudiando el apartamiento del cargo» porque aún no vió el expediente y porque además el de Briozzo «era un cargo técnico al que accedió por concurso, por lo cual no está claro si puede ser apartado de funciones como sucedió». El sindicato aguarda despejar sus dudas sobre el caso y «entiende la resolución si se hicieron las investigaciones correspondientes».

Por otra parte, el equipo docente de la Unidad Docente Asistencial del área de maternidad del Pereira Rossell emitió este viernes una nota dirigida a la dirección del centro hospitalario en la que expresó que ven «con preocupación la reciente resolución de cese del cargo del profesor Briozzo».

Señalan que la decisión los «interpela como equipo» en cuanto al trabajo en la asistencia «de las mujeres más vulnerables de nuestro país, entendiendo que no se ha valorado el impacto en la calidad asistencial» que la decisión pueda generar, «sin una planificación clara del ordenamiento de las actividades asistenciales, así como de la supervisión técnica» de la unidad.

Por último, apoyan la tarea de Briozzo en su período de desempeño y ven «con incertidumbre el desarrollo de las actividades diarias» del área.

