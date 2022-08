Tras protagonizar pelea Carlos Zambrano fue suspendido por Boca Juniors

Entornointeligente.com /

El anuncio del castigo lo hizo el propio club Boca Juniors a través de un escueto comunicado en sus redes sociales. «El Club Atlético Boca Juniors, luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos», sostuvo el comunicado. Cabe señalar que el zaguero nacional no estará presente en los encuentros ante Rosario Central de este miércoles 17, en la Bombonera, a las 19:30 horas (hora peruana), y ante Defensa y Justicia de este domingo 21, a las 18:30 horas por la jornada 15 del torneo argentino. Como se sabe, , que el defensor peruano Carlos Zambrano y el delantero Darío Benedetto se fueron a las manos en el entretiempo del encuentro ante Racing Club por la fecha 13 de la Liga Profesional. ?? ¡ES OFICIAL! Mediante un comunicado, Boca Juniors anunció que Carlos #Zambrano y Darío #Benedetto no serán tomados en cuenta para los siguientes dos partidos por lo ocurrido el domingo en Avellaneda. pic.twitter.com/0kczee91t6

— ESPN Perú (@ESPNPeru) August 16, 2022 (FIN) INT/JSO Publicado: 16/8/2022

