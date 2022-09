Tras polémica por fuertes dichos, Malena Pichot se disculpó con Mónica Farro: qué pasó

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En los últimos días, las redes sociales fueron terreno de un inesperado cruce entre Malena Pichot y Mónica Farro . La comediante argentina opinó que la uruguaya no es feminista y que «vive de complacer a los hombres», y eso devino en un ida y vuelta que ahora se cerró con pedido de disculpas.

Todo comenzó con una entrevista a la vedette oriental que, en charla con IP Noticias, dijo: «Yo no soy ‘muerte al macho’, a los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento, pero eso no quiere decir que soy re contra feminista. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré (…) El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual. Hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre».

Las palabras de Farro causaron repercusión en redes sociales, y una de las primeras en reaccionar fue la activista Sol Despeinada, que en su cuenta de Instagram escribió: «El ya fotocopiado, refritado y contradictorio discurso ‘esta bueno que no nos maten… pero tampoco nos vayamos al extremo del feminismo’ (?). No sabe qué es más peligroso: un femicida / violador o una feminista». Entonces intervino Pichot.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sol Despeinada 🥕 (@sol_despeinada)

» Mónica Farr o vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista», dijo.

Siempre en el terreno virtual, Farro no tardó en salir al cruce de la comediante. «Qué enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar, y estas mujeres que se embanderan con la palabra solo insultan a otras mujeres. ¿No serán machistas? Jajaja ¿No se bancan que yo piense distinto? ¿Por qué?», disparó.

«Yo pienso como tengo ganas, cuando me cagaban a palos ustedes no estaban, pueden pedir lo que quieran como se les antoje y no todos debemos estar de acuerdo con las formas, si son las de ustedes es su tema, ¡las mías no!», escribió en Twitter, para rematar: «Y eso no les da derecho a denigrarme o rebajarme… yo no hablo en personal, yo hable en general, el ataque de ustedes tratándome de P… es directo, ¡vayan a masturbarse que es muy sano y no me jodan a mí, ridículas!».

Malena Pichot Tras días de idas y vueltas, polémicas, intercambios y opiniones agregadas, Farro anunció que había tomado acciones legales contra Pichot, en el entendido de que la humorista había tenido un trato degradante hacia ella, como mujer y como persona, según declaró en charla con LAM .

«Yo soy feminista pero no extrema. Yo me complazco a mi misma y, en todo caso, a la persona que yo quiero, no a todo el mundo. Si viviera de prostituta, sería rica», dijo entonces Farro.

Finalmente, el escándalo llegó a su fin con unas disculpas públicas que Pichot hizo en su cuenta de Twitter. «Quiero pedirle disculpas a

@farromoni por decir que no era feminista, como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna ‘muerte al macho’. Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla. Tampoco creí que la ofendería que la considerara una fantasía sexual, dado que consideró que las vedettes lo son. En el mensaje se ha interpretado la palabra ‘complacer’ de formas muy diversas que creo que también ofendieron a monica, yo me refería a ‘agradar'».

Quiero pedirle disculpas a @farromoni por decir que no era feminista, como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna «muerte al macho». Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla. pic.twitter.com/0UZsMytqle

— malena pichot (@malepichot) September 28, 2022 En la misma red, Pichot también aclaró: «Jamás usaría al trabajo sexual como un insulto o como algo despectivo he dejado claro más de una vez que no soy abolicionista y respeto lo que hacen las mujeres con su propio cuerpo, esto fue lo que desató una polémica inventada por los portales y programas de espectáculos».

Farro tomó a bien su gesto, y contestó por la misma vía, para poner el broche final a todo este intercambio: «Disculpa aceptada, pedir disculpas es sabio, está bueno consensuar, las mujeres tenemos que estar unidas, y sí… Con distintos pensamiento o formas pero siempre siendo respetadas y más por nosotras mismas».

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com