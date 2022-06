Tras la victoria de Max Verstappen, un perro antidrogas inspecciona su garage

Entornointeligente.com /

El personal de Red Bull no pudo volver a entrar en los boxes mucho después de la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá después de que la policía local desplegara un perro rastreador para realizar un registro en su garaje. Red Bull celebró en el podio después de la carrera antes de unirse a los otros equipos para tratar de empacar las cosas.

Pero hubo un retraso en la autorización para volver a sus propios boxes más tarde en la noche. Ted Kravitz, de Sky Sports, informó de que un perro rastreador y la policía canadiense estaban presentes en el garaje de Red Bull realizando un registro rutinario,

Afirmó que no era inusual que el registro se hiciera en el paddock de la F1, sino más bien lo tarde que se hizo.

Kravitz dijo: «Al equipo Red Bull no se le permitió volver al garaje después del podio porque había un perro rastreador y un policía allí».

A continuación, pregunta a un miembro del equipo Red Bull: «¿Han encontrado algo el policía y el perro rastreador? ¿Siguen aquí? No, no siguen aquí. ¿Viste al perro rastreador y al policía que estaba aquí, no pudiste volver a entrar en el garaje?».

El representante de Red Bull asintió y Kravitz continuó: «Fue extraño. ¿El perro rastreador estaba buscando latas de Red Bull? ¿Encontró alguna? Eso es bueno”.

«Los perros rastreadores canadienses son capaces de detectar explosivos, drogas y bebidas gaseosas muy dulces con mucho azúcar y cafeína. Los perros rastreadores canadienses tienen claramente mucho talento”.

«Fue muy raro y un momento extraño que la policía canadiense viniera con los perros rastreadores por lo que estaban buscando».

Verstappen tuvo que trabajar para conseguir su victoria en el Gran Premio de Canadá con Carlos Sainz acercándose en los últimos compases.

Tanto Red Bull como Ferrari adoptaron diferentes estrategias a lo largo de la carrera, con periodos de coche de seguridad en puntos cruciales del Gran Premio. Verstappen parecía tener el control en las últimas vueltas, pero el accidente de Yuki Tsunoda llegó en un buen momento para que Sainz entrara en boxes a por neumáticos frescos, saliendo justo detrás del holandés.

