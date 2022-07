Tras la salida de Kozack, se teme un endurecimiento en la posición del FMI

Entornointeligente.com /

Si bien un portavoz del Fondo calificó la decisión «como parte de la rotación institucional rutinaria del personal superior», cabe recordar que Kozack fue designada en 2019, es decir hace relativamente poco tiempo.

Informate más El mundo enfrenta el riesgo de un default masivo Si bien, desde el Fondo aclaran que «continuará trabajando en el programa de Argentina hasta septiembre para garantizar una transición ordenada y continuidad en la labor que desempeña» , quienes conocen la dinámica del organismo señalaron que seguramente se limitará a preparar la transición.

Además, se especula que Kozack, ya en retirada, será menos «flexible» con los desvíos de las metas que mostrará Argentina, según adelantan analistas privados.

En Washington se suele decir que ser destinado a atender el caso argentino es un «castigo» ya que la mayoría de los anteriores miembros del staff que tuvieron a su cargo al país hoy ya ni siquiera trabajan en el FMI.

En este sentido, cabe señalar desde la famosa Anne Krueger , vinculada con el acuerdo celebrado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, hasta la exdirectora del organismo Christine Lagarde y el ex Director del Hemisferio Norte , Alejandro Werner, que tuvieron a su cargo el mega crédito otorgado a la gestión de Mauricio Macri.

Tanto Lagarde como Werner avalaron un préstamo muy por encima de la cuota del país y que, es obvio, no logró ninguno de los propósitos enunciados en el acuerdo Stanb By . Ambos funcionarios hoy ya no pertenecen al organismo multilateral.

Precisamente Werner cuestionó el nuevo acuerdo alcanzado por el FMI con el anterior ministro de Economía, Martín Guzmán . Hace pocos días, en una entrevista, dijo que «hace tres años que no vemos un programa que refleje cómo el Gobierno va a buscar restablecer el orden macroeconómico y cómo va a sentar las bases, la parte microeconómica, para generar incentivos para la inversión y el empleo».

Y, en lo que se puede considerar una crítica a Guzmán preciso: «Parecía que el Gobierno apostaba a que los problemas pasaban por reestructurar la deuda y se dieron cuenta de que la deuda era más un síntoma que la causa fundamental del problema».

Julie Kozack.jpg Defensora Según analizan a nivel internacional, la salida de Kozack obedecería a que fue una «defensora» del programa acordado con Argentina. Consideran que esta economista tiene una mirada menos ortodoxa sobre las recomendaciones a los países que otros miembros del Fondo.

Al respecto, en la primera revisión del programa en curso, los técnicos del FMI liderados por Kozack permitieron flexibilizar las metas trimestrales del acuerdo en curso, aunque sin modificar los objetivos anuales.

Al mantenerse el límite del 2,5% de déficit fiscal primario, la ministra Silvina Batakis deberá llevar adelante una severa revisión de las cuentas públicas, toda vez que cumplir con el Fondo demandará pasar de una expansión de las erogaciones de casi 13% real en el primer semestre a una contracción cercana a 8% en el segundo.

Justamente esta dificultad es la que perciben los mercados a lo que se suma la meta de acumulación de reservas por parte del Banco Central que se hace cada vez más difícil de cumplir.

El FMI anticipó que la posición de Julie Kozack se cubrirá «relativamente pronto». Este jueves, el vocero Gerry Rice en su tradicional conferencia de prensa, afirmó que «Los objetivos (del acuerdo firmado con el FMI) se mantienen», y destacó que los anuncios formulados por la ministra Batakis son «consistentes» con el programa vigente.

Cabe señalar que el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos – recientemente ratificado por Batakis-, tenía un buen vínculo con Kozack.

En el FMI es habitual que, cuando comienzan a avizorar dificultades para lograr ciertos resultados en determinados países, reemplacen a los funcionarios a cargo al tiempo de endurecer la mirada.

Cuando en enero pasado se designó como Director del Hemisferio Occidental a Ilan Goldfajn , analistas internacionales afirmaron que su análisis sobre la situación argentina sería más crítica. En su momento, Goldfajn afirmó que el actual programa con Argentina » es un acuerdo político que permite llegar a las elecciones. Pero la administración que venga tendrá una tarea muy difícil. Y un nuevo acuerdo será mucho más demandante».

