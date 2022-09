Tras la polémica â» Juliet Lima asegura «La sinceridad trae consigo consecuencias»

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Juliet Lima envió un aparente mensaje para quienes la critican. Cabe destacar que, lueg o de que su opinión sobre las personas marginales que se pensaba era para la joven Tiktoker Yoaibimar Daal causará polémica en redes y le valiera los insultos de Diosa Canales y la critica de la esposa de Marko, Yulbert Zambrano, Juliet Lima finalmente reaccionó a las personas que la han juzgado tras simplemente ofrecer su opinión personal que ofendió a varias personas que se sintieron aludidas en la web 2.0

En este caso, aunque Lima prefiere no meterse en polémicas y tramoyas, la actriz dejó un pequeño mensaje en su cuenta de Instagram donde dejó claro que tampoco nadie la calla ni la hace intimidar por expresar su forma de pensar, pues sus comentarios no siempre van a agradar al público y esto no le incomoda.

Asimismo, hizo saber La sinceridad trae consigo 2 consecuencias… 1. Pocos amigos. 2. Dormir con la conciencia tranquila. Y las dos me hacen sentir muy cómoda, razón que sus seguidores fieles le han aplaudido. Además, su colega Norkys Batista también la apoyó comentando « Mii aamooor por eso es que vivo como una pluma, ligeritaaaaa porque no me guardo nada😂 Guapa @julietlima19″.

