Tras la agresión en el Congreso: Las polémicas de Gonzalo De la carrera antes y durante su vida parlamentaria

El diputado Gonzalo De la Carrera se vio nuevamente involucrado en una polémica. Esta vez, a raíz de la agresión que protagonizó en contra del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda (PR), tras acercarse a la testera a reclamar por una sanción que había recibido. El tema terminó con su expulsión de la bancada de Republicanos y con una acción de Chile Vamos para pasarlo a la comisión de Ética.

El hecho ocurrió luego que el diputado tomara la palabra en la sesión que se había desarrollado previamente, donde «despidió» a la ministra del Interior, Izkia Siches . «Solo decirle a la ministra del Interior que algunos han pedido su renuncia. Yo solo quiero despedirme gentilmente porque sé que después de los resultados del domingo no la vamos a ver de nuevo como ministra, quizás como embajadora», sostuvo el parlamentario. En respuesta, la ministra sostuvo que omitiría «la última falta de respeto del diputado que intervino».

Al término de la instancia, el parlamentario se enfrascó en una discusión con la diputada Marcela Riquelme, a quien también habría insultado llamándola «estúpida», según ella declaró. Luego, tras la intervención del diputado Sepúlveda, la situación se fue a los golpes, tal como se observa en el registro de las cámaras de seguridad del Congreso Nacional.

Este miércoles, De la carrera reiteró al matinal «Tu Día» de Canal 13 que «se equivocó» en su reacción, y reflexionó que «debí haberme tirado al suelo y haberme victimizado, no debí haberme defendido. Si pudiera no hacerlo de nuevo, no me hubiera defendido, por respeto a mis electores, por respeto a mi bancada, por respeto a la Cámara de Diputados».

Consultado por si está dispuesto a disculparse con el diputado Sepúlveda, De la carrera dijo que no. «Primero tenemos que aclarar quién partió esto, porqué él me agarró a pechazos, por qué él tiene el derecho, siendo vicepresidente de la Cámara a agredirme. Yo me quedé solo, y lo voy a enfrentar solo y voy a ponerle el pecho a las balas como lo he hecho toda la vida, siempre, y eso no me molesta, no me es extraño «. Asimismo, ha insistido en que se liberen imágenes desde otro ángulo para que se pueda observar con mayor claridad el acto violento.

Si bien este es el hecho que ha tomado mayor connotación, De la carrera suma al menos seis procesos ante la Comisión de Ética; de hecho, estaba esperando la resolución de la comisión de Ética por un hecho ocurrido el pasado 31 de mayo, en el marco de la tramitación de la Ley «Chao Dicom», donde se registró una acalorada discusión entre el diputado De La Carrera y el presidente de la instancia, Daniel Manouchehri (PS) , quien recibió un golpe de su par en el oído izquierdo .

Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Ética, Nelson Venegas (PS) , dijo al citado medio que recientemente también recibieron una denuncia que tendría relación con una agresión al Presidente de la República, Gabriel Boric , «donde él (De la carrera) cuando va pasando el Presidente en la cuenta pública, él empieza a insultarlo y hacerle ciertas gesticulaciones groseras», reveló.

De todas formas, hasta ahora, De la carrera enfrenta a una sanción que implica el descuento del 15% de su dieta parlamentaria y una amonestación escrita que queda en su hoja de vida. Esto provocó que diputados del Partido Socialista ayer anunciaran el ingreso de proyecto de reforma constitucional que busca establecer el cese de las funciones de un parlamentario cuando sea protagonista de una agresión a sus pares o a un funcionario de la Cámara.

«El más liberal de los Republicanos»

El diputado Gonzalo de la Carrera tiene a su haber un largo prontuario de polémicas, incluso antes de convertirse en parlamentario de la República. Recientemente, generó un rechazo transversal tras publicar en Twitter la frase «El ApruEVO y el Servel haciendo campaña puerta a puerta», la que acompañó con una fotografía que mostraba a familiares visitando a sus fallecidos en un cementerio. Imagen que luego borró.

El hecho se enmarcó en la denuncia que él mismo había realizado, donde ofició al Servel luego que figuraran como habilitadas para votar en el plebiscito del 4/S, personas fallecidas.

El pasado 24 de noviembre de 2021, aún en su calidad de electo, De la Carrera hizo un statement del perfil que le daría a su gestión parlamentaria como diputado independiente pero parte de Republicanos. Así se autodenominó como » el más liberal de los Republicanos «, e incluso se desmarcó de los dichos misóginos del hasta entonces compañero de bancada Johannes Kaiser. «No me parece apropiado, porque no estoy de acuerdo en su forma ni en su fondo», sostuvo.

En aquella oportunidad también afirmó que su rol de la bancada republicana en el Congreso sería la » vocación de diálogo «; y entre sus posturas personales, dijo estar de acuerdo con el matrimonio igualitario y el aborto en tres causales, mas no con el aborto libre.

Polémica por «fake news» y salida de Enap

En 2018, De la carrera, de profesión ingeniero comercial de la Universidad Católica, saltó a la polémica tras difundir una noticia falsa en contra de la otrora diputada y actual ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, donde se la sindicaba en un medio español como una defensora del derecho a la pedofilia. El hecho terminó con duros cuestionamientos por difundir información falsa y las disculpas del empresario por «haber confiado en un medio escrito español».

Ese mismo año, entre agosto y septiembre, ya había estado en la primera línea mediática en medio de un episodio de intoxicación en Quintero y Puchuncaví, pues por entonces De la carrera ejercía como vicepresidente del directorio de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), apuntada por la Superintendencia de Medio Ambiente y el Gobierno como la principal responsable de los episodios contaminantes que afectaron durante semanas a la población local. De hecho, a raíz de estos sucesos, presentó al ex Presidente Sebastián Piñera su renuncia al cargo, poniendo fin a casi siete meses de permanencia en el directorio.

Trayectoria profesional y vida personal

Luego de su salida de Enap, De la carrera continuó ejerciendo como director de La Polar S.A., cargo que desempeñó de forma paralela a su puesto como vicepresidente de la estatal.

Entre los años 2012 y 2015 fue presidente de la Isapre Colmena y presidente de la Colmena Salud S.A, y en 2014 actúo como asesor presidencial de la Comisión para la reforma de Salud Privada. Un año antes se desempeñó como director de la Clínica San Carlos de Apoquindo, y también el 2013 ocupó el cargo de director de la Asociación de Isapres y de la Asociación de Clínicas Regionales.

En 2012 trabajó como gerente corporativo de nuevos negocios del grupo Bethia S.A. -compañía que posteriormente compró la matriz de Colmena-, tras su breve paso en la dirección ejecutiva de Mega, puesto al que habría llegado tras un ofrecimiento del actual presidente de Azul Azul, Carlos Heller, con quien fue compañero en el colegio Craighause.

Antes ejerció como director ejecutivo de Recrear S.A. y estuvo durante trece años como director regional para América Latina de los cosméticos Oriflame, puesto que dejó el año 2009, año en que habría decidido alejarse un tiempo del mundo laboral tras perder a una de sus hijas en agosto del 2008, cuando nueve alumnas del colegio Cumbres perdieron la vida en un accidente a la altura de Putre.

En febrero de este año, la revista Sábado entrevistó al ahora parlamentario, donde se le consultó por hechos de su infancia y distintas polémicas en las que se ha visto envuelto durante su trayectoria. En la entrevista se da cuenta que De la carrera fue matriculado en el Liceo 11 de Las Condes, «donde iban a dar los alumnos expulsados de otros colegios privados del sector oriente».

Allí se habría hecho «famosos», por la «rutina de maldades» que emprendía, como quitar las bisagras de las puertas para que se desplomaran o soltar las patas de las mesas de los profesores para que éstas se cayeran cuando se apoyaran. También pidió dinero a sus compañeros a cambio de quitarle el bisoñé a la vicerrectora del Liceo. » Salí corriendo y lo tiré por el excusado. No me siento orgulloso de eso «, relató el parlamentario a la revista.

Asimismo, destaca episodios como la demanda por pensión alimenticia que interpuso su esposa, María Angélica Bezanilla , en 2011, cuando era candidato a alcalde por Las Condes. Según el documento al que accedió el citado medio, se habla de «su carácter impulsivo y falto de control de impulsos», «necesidad de control», e «insultos y reacciones desproporcionadas». El parlamentario argumenta que todo se trató de «un chantaje electoral» por parte de su señora y que hubo «desavenencias fuertes como las tienen la mayoría de los matrimonios». ¿Encontraste algún error? Avísanos

