Tras extirparle ambos senos, le dijeron “lo sentimos, en realidad no tenías cáncer”

La angustia, preocupación y desespero se convirtió en impotencia y coraje para una mujer de apenas 28 años de edad, a quien le habían diagnosticado cáncer de mama. Y es que, le extirparon ambos senos, y luego le dijeron “lo sentimos, en realidad no tenías cáncer”.

Con la intención de salvar su vida ante un supuesto cáncer de mama, la madre de dos niños se sometió a una mastectomía doble, es decir, le extirparon ambos senos, y a meses de quimioterapia, antes de que le dijeran que se habían equivocado con el diagnóstico, pues nunca tuvo cáncer.

La peor noticia de su vida

Fue en el 2016 que a Sarah Boyle, de 28 años de edad, le detectaron un supuesto cáncer de seno triple negativo en el Hospital Royal Stoke, pero, en realidad, habían interpretado mal su biopsia.

Con la esperanza de “curarse” de la mortal enfermedad, Sarah soportó por meses un tratamiento doloroso y angustiante, que incluyó la extirpación de sus senos, antes de notificarle del error en junio del 2017.

