Tras escupitajo, Renny Osuna pidió disculpas: “Estoy arrepentido”

El manager de La Guaira grabó un video en donde se muestra arrepentido por los acontecimientos del último juego de su equipo

“Hablé con Carlos Leal, el principal en Puerto La Cruz. Estoy arrepentido. Hablé con él y me disculpé y ahora quiero hacerlo público. A todos los fanáticos, peloteros, familiares, que vieron el juego, de verdad estoy bastante apenado”, afirmó el estratega y manager del año acerca de su nocivo comportamiento.

De igual manera agregó: “Se me escapó de las manos. Fue presión de lado y lado. Queríamos ganar, queríamos hacer muchas cosas, queríamos hacer historia. Lamentablemente no se pudo”.

Cabe destacar que al comienzo de la temporada, Osuna tenía un puesto gerencial en las oficinas de la novena salada y Dennis Malavé había sido designado manager. Sin embargo, este último no pudo ejercer el cargo debido al veto producido por las sanciones.

“Espero que me entiendan. Espero que las cosas vayan mejorando. Fue mi primer año como manager”, agregó Osuna. “Es un puesto que no estaba en los planes. No estaba preparado para asumirlo. Bueno, ya las cosas pasaron. Les pido mil disculpas; estoy arrepentido”, finalizó.

