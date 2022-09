Tras elección de Defensor, CC evaluará a sus asambleístas y activará medidas correctivas

Entornointeligente.com /

Tras la elección y posesión del nuevo Defensor del Pueblo, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, anunció este martes una evaluación a los asambleístas de su organización política para activar medidas correctivas. «Entre las medidas correctivas se van a evaluar internamente y se van a usar todos los mecanismos que tengamos que usar, incluido que en los próximos días se vienen las elecciones internas y este es un tema que por supuesto va ser tomado en cuenta dentro de ese escenario», afirmó Alarcón. El legislador complementó que todo cambio en la tienda política será para dar oportunidad a las nuevas generaciones. En su caso, anunció que no se postulará a ningún otro cargo de comisiones, comités o jefatura dentro de la bancada en el Legislativo. En un pronunciamiento, la alianza de CC no reconoció la legitimidad del Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya, pero pidió disculpas por el «error político» que sirvió de excusa al Movimiento al Socialismo (MAS) para realizar dicha designación, ante los fallidos intentos de lograr dos tercios en consenso. El viernes, 32 legisladores de oposición (13 de Creemos y 19 de CC) pidieron licencia para no asistir a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), algunos con motivo del aniversario de Santa Cruz y Pando, otros alegaron temas de salud, entre otras situaciones. Alarcón reiteró que su bancada tomará todas medidas correctivas, operativas para evitar que suceda una situación similar de ausentismo de parlamentarios. «Acá afirmamos que la actuación ha sido de buena fe y honesta, no ha sido una actitud de mala fe», subrayó. En los siguientes días, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la responsabilidad de elegir por dos tercios de votos al nuevo Contralor General del Estado después que 10 postulantes llegaron a la fase final. Posteriormente, se viene la elección de otras autoridades. Según Alarcón, CC no volverá a cometer otro error en las próximas elecciones de autoridades por dos tercios de votos y estará más alerta en cualquier escenario que el MAS pueda buscar o generar. «Imagínese es como cuando usted ya sabe que cualquier rato los mafiosos le pueden entrar y le pueden asaltar de noche, vamos a tener que poner cinco chapas extra de seguridad, alarmas por todo lado, visores nocturnos, bueno, no sé qué más. Vamos a tener que dormir con colchones dentro de la casa, etc., vamos a estar más alertas», adelantó Alarcón.

