Inauguración del Sitio de la Memoria en la ex sede del Servicio de Información y Defensa (archivo, junio de 2018).

Foto: Santiago Mazzarovich, adhocfotos

Tras declaraciones de Argimón, Diego Burgueño retira su candidatura a la INDDHH Publicado el 28 de julio de 2022 Parlamento 1 minuto de lectura El secretario general de la asociación Toda la Verdad dijo que lo hace «por dignidad» ante «el menosprecio» que entiende hizo la vicepresidenta sobre algunos postulantes. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Diego Burgueño, candidato a integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) , propuesto por la asociación Toda la Verdad y legisladores del Partido Nacional, resolvió retirar su candidatura. Según dijo a El Observador , lo hace «por dignidad» ante las declaraciones de la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien en una rueda de prensa el martes cuestionó el proceso que viene haciendo la comisión especial de la Asamblea General para la elección de los nuevos directores. Esta comisión no hará una preselección de los candidatos y en cambio enviará al plenario la nómina completa de postulantes, ante lo que Argimón apuntó que todos los currículums enviados tienen que tener «experiencia jurídica o una extensa militancia en el tema de los derechos humanos».

«Tiene que apostarse a la excelencia y a lo técnico de sus integrantes, por algo en la ley se estableció un proceso para seleccionar lo que va», dijo la vicepresidenta, tras transmitir su malestar al presidente de la comisión especial, el diputado del Partido Nacional Mario Colman.

Si bien Argimón no se refirió en particular a un candidato, Burgueño dijo que los dichos le hicieron «cerrar definitivamente el camino». «Si bien el sistema es poco serio, el menosprecio que hizo de algunos de los postulantes olvida en su generalización la trayectoria de lucha y, en mi caso en particular, por la ecuanimidad de buscar toda la verdad», dijo Burgueño, hijo de un hombre asesinado durante la toma de Pando.

Burgueño había dicho, en el programa Polémica en el bar , que tanto el Partido Comunista del Uruguay como el Movimiento de Liberación Nacional «tienen grupos armados» en la actualidad.

El secretario general de la asociación Toda la Verdad dijo que oficializará este jueves el retiro de su candidatura y que ya se lo comunicó al presidente Luis Lacalle Pou.

