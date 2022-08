Tras conclusión del paro, Comité anuncia nueva cumbre y no descarta paro de 72 horas o cabildo

Entornointeligente.com /

El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz convocará en los próximos días a una nueva cumbre departamental para evaluar las siguientes medidas a asumir para exigir que el proceso censal se realice en 2023. Entre las acciones que se evaluarán son otro paro, esta vez de 72 horas o cabildos. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, hizo conocer las siguientes acciones al concluir el paro de 48 que, en su criterio fue «exitoso» ya que la ciudadanía lo acató pese a los incidentes, agresiones y detenciones de quienes buscaban despejar las diferentes avenidas y rotondas. «En esta semana, seguramente, la Comisión Interinstitucional se va a reunir para hacer una evaluación objetiva del paro de 48 horas y, seguramente, vamos a analizar la posibilidad de llamar a una nueva cumbre si es que el Ejecutivo no da respuesta a un pedido legítimo que tienen quienes vivimos en esta región del país», anunció. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que las acciones que se asuman, serán en función de lo que se estableció en la primera cumbre, es decir, medidas escalonadas. En una primera instancia fue un paro de 24 horas, ahora de 48 horas y ahora se perfila la propuesta de que se convoque a otro paro pero de 72 horas. «Seguramente vamos a plantearlo que es el paro de 72 horas, seguramente va a venir luego el paro indefinido porque esto es una lucha que no nos vamos a quedar atrás y lo decimos ahora porque creo que el Gobierno ya tiene en su cancha la pelota para poder decir que puede escuchar al pueblo cruceño y puede decir que realmente es una necesidad y dar la posibilidad para que tengamos ese censo en el 2023», estimó Camacho. Mientras que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que la población «está dispuesta a las inclemencias del tiempo» y a «dejar de percibir recursos», pero que su «decisión y su derecho no se lo va a quitar nadie». Pasadas las 18.00 desde martes concluyó el paro de 48 horas y los vehículos de transporte público y privado volvieron a circular con normalidad. El 15 de agosto, según el cronograma del INE, se desarrollará la reunión técnica del INE en el departamento de Santa Cruz. El rector de la UAGRM dijo que «no puede ser en cuatro paredes» y sugirió que debe ser público y transmitido incluso mediante un medio televisivo.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com