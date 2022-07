Tras casi 2 años Aníbal Sánchez reaparece este #14Jul en MLB

Entornointeligente.com /

Aníbal Sánchez hará su debut en la temporada este jueves, luego de obtener el visto bueno de los Nacionales de Washington, tras cumplir con éxito su proceso de rehabilitación con el Rochester (Triple A), de acuerdo con un reporte de MLB.com.

Sánchez , 38 años de edad, ha estado inactivo desde los Entrenamientos de Primavera, debido a un nervio cervical «pinchado», que le envió a la lista de incapacitados de 60 días.

«Ha trabajado muy duro para regresar, realmente lo ha hecho», comentó el mánager Dave Martínez. «Cuando estás lidiando con un problema en el cuello, no sabes qué esperar. Pasó por todo, se rehabilitó, volvió, se sintió dolorido nuevamente, se rehabilitó una vez más, comenzó a lanzar, sintió nuevamente la molestia y ahora estamos en el punto en que se sintió genial… Hizo todo lo que tenía que hacer para regresar, y estoy ansioso por sacarlo y verlo lanzar nuevamente… Fue parte importante del equipo en 2019 (cuando Washington ganó la Serie Mundial)».

En principio, Sánchez fue listado día a día. Pero, luego de ganarse un lugar en la rotación de los Nacionales, su condición no mejoró y comenzó la temporada incapacitado.

Reporte Confidencial Jul 12, 2022 Entre mediados y finales de junio realizó un par de inicios en Ligas Menores, pero debió parar, tras resentirse. Luego lanzó con el Rochester el 3 y 8 de julio, sin inconvenientes. Ahora está anunciado para abrir el primer desafío de una serie de cuatro contra los Bravos de Atlanta, en el Nationals Park. Será su primera aparición en las Mayores desde el 26 de septiembre de 2020.

Sánchez se enteró que su regreso sería el jueves, tras recibir una llamada del piloto Martínez y poco después, su hijo, de cuatro años de edad, ofreció la información ante las cámaras de televisión el martes por la tarde, según reseñó Jessica Camerato, periodista que cubre a los Nacionales para MLB.com, quien registró en su cuenta de Twitter el emotivo momento.

Aníbal Sánchez’s son told his dad on camera he was going to make his season debut on Thursday. (Sánchez had been told over the phone by Davey Martinez earlier.) pic.twitter.com/umBlCbbdx7

— Jessica Camerato (@JessicaCamerato) July 12, 2022 El pequeño vástago ha acompañado a su padre durante buena parte de su proceso de recuperación en Washington, ataviado con el uniforme de los Nats, tiempo en el que se le ha visto jugar con el dominicano Juan Soto.

El equipo no ha anunciado, quien le abrirá un lugar al venezolano en el roster activo.

