Tras azotar el oeste de Cuba, Ian amenaza Florida como un huracán mayor

El huracán Ian, que tocó tierra en Cuba este martes de madrugada con vientos de unas 125 millas por hora (205 km/h), mantendrá su fuerza mientras cruce la mayor de las Antillas y se reforzará cuando emerja en el Golfo de México como una importante amenaza para Florida (EE.UU.), en forma de marejadas ciclónicas, viento, lluvias y tornados.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU. informó a las 08.00 horas (12.00 GMT) que Ian, de categoría 3 de la escala de Saffir-Simpson (de un total de 5) está teniendo «impactos significativos de vientos y marejada ciclónica sobre el oeste de Cuba».

A la hora del boletín el centro de Ian, cuarto huracán de 2022 en el Atlántico, estaba localizado a unas 10 millas (15 km) al nornoreste de la ciudad de Pinar del Río (Cuba) y a unas 115 millas (185 km) al sursuroeste de Dry Tortugas, uno de los cayos de Florida.

A partir de esta noche Ian, que se está moviendo a cerca de 12 millas por hora (19 km/h) mientras pasa por el occidente de Cuba, gire hacia el norte-noreste y disminuya su velocidad de traslación.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 125 mph (205 km/h) con ráfagas más fuertes y se espera poco cambio en la fuerza mientras Ian se mueva sobre Cuba, aunque sí se fortalecerá cuando se desplace por sureste del Golfo de México.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 millas (55 km) del centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical, más débiles, hasta 115 millas (185 km).

Según el pronóstico de trayectoria, tras haber pasado Cuba, Ian emergerá hoy sobre el sureste del Golfo de México y pasará al oeste de los Cayos de Florida, algunos de los cuales están bajo aviso de paso de huracán.

El miércoles se acercará a la costa oeste de Florida y tocará tierra probablemente esa noche o a primeras horas del jueves en algún punto de la parte central de ese litoral como un «peligroso huracán mayor».

Los avisos y vigilancias del NHC se extienden también a un sector del centro de Florida y otro del litoral de la costa sureste del estado.

Al igual que en Cuba, en la parte de Florida incluida en el cono de trayectoria de Ian se pueden producir peligrosas marejadas ciclónicas que combinadas con la marea inundan áreas del litoral normalmente secas.

En el oeste de Cuba, según el NHC, el nivel del mar puede subir entre 9 y 14 pies (2,7 a 4,2 metros).

El agua podría alcanzar hasta 10 pies (3 metros) por encima del nivel del suelo en la zona de la bahía de Tampa (Florida), donde residen más de 3,1 millones de personas y rigen ya órdenes de evacuaciones obligatorias y voluntarias.

Además de esas crecidas del nivel del mar, acompañadas de un fuerte oleaje en algunos puntos, se espera que Ian produzca fuertes lluvias en Cuba y Florida, con riesgo de inundaciones repentinas.

Tornados y resacas completan el panorama de Ian.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

