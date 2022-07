Tras apelación al fallo de Recarey, se reanuda la vacunación anticovid a menores de 13 años

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves se reanuda la vacunación contra el covid-19 para los menores de 13 años, luego de que la Justicia emitiera un fallo favorable a sus intereses . Niños que estaban a la espera de recibir la primera o segunda dosis concurrieron a los centros vacunatorios para inocularse.

Durante los 19 días que estuvo vigente la prohibición, se perdieron miles de vacunas, que para el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas , fueron «pérdidas marginales».

Los 5.800 niños que tenían habilitada la segunda dosis podrán recibirla a partir de este jueves y todos los niños dentro de la franja etaria que no hayan recibido ninguna dosis pueden concurrir sin agenda previa.

Se reanuda la vacunación contra el covid-19 a menores de 13 años. Foto: Francisco Flores Se reanuda la vacunación contra el covid-19 a menores de 13 años. Foto: Francisco Flores El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, celebró que se revocara el fallo «absolutamente lapidario» del Juez Alejandro Recarey que determinó la suspensión de la vacuna contra el covid-19 para los menores de 13 años. «El Covid en niños provocó que 150 criaturas estuvieran en CTI; el día que llegó la sentencia había 5 en CTI que no estaban vacunados. Pero no hubo ningún niño en CTI por la vacuna «, expresó.

Salinas enfatizó que en Uruguay, la vacunación de niños y adolescentes hasta 15 años no ha tenido «ningún efecto adverso grave» y que la salud pública tiene que abogar por «el bien mayor para la mayor cantidad de ciudadanos». En los adultos, «algún caso puede haber tenido efecto adverso, eso no implica que no sea una obligación del MSP cubrir a la mayor parte de la población», explicó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

MIRA TAMBIÉN Salinas: «No hubo ningún niño en CTI por la vacuna» El Tribunal de Apelaciones Civil de 6° Turno entendió que el abogado Maximiliano Dentone «no tiene legitimación» para promover un recurso de amparo contra la vacunación a un niño ni por sí en su calidad de abogado y ciudadano, ni en representación de los intereses difusos de los menores de trece años de edad.

El Tribunal también decidió remitir una copia de todo el expediente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Esto ocurre cuando un tribunal constata que pudo existir una eventual irregularidad del magistrado en el caso, según explicó a El País un fuente judicial.

MIRA TAMBIÉN Sociedad de Pediatría reafirma que vacuna anticovid es «segura y efectiva» para niños

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com