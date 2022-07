Tras aludir a Copa y llamarla «loca», Viceministro dice que la alcaldesa de El Alto es su amiga

Entornointeligente.com /

El viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, aseguró que no insultó a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, la pasada jornada al aludirla y llamarla «loca», además, sostuvo que respeta a la primera autoridad de esa ciudad y que es su amiga.

La pasada jornada, en la inauguración de la Escuela de Formación Política del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto, la autoridad criticó la falta de unidad de los militantes y aseguró que, si habría compromiso con el instrumento político, «ni por putas la loca sería pues alcaldesa de El Alto», en alusión a la actual autoridad de la ciudad, Eva Copa, que fue alejada del partido azul y participó en las últimas elecciones municipales por otra sigla política.

«Por qué se va a cuestionar unas declaraciones que yo hice en un ámbito estrictamente político del Movimiento Al Socialismo (MAS). No insulté a nadie, no denigré a nadie, como lo plantea algún periódico. Dije dos frases que no van directamente a la señora Eva Copa, en ningún momento. Están diciendo que yo le falté el respeto, en ningún momento. No podría hacerlo. Yo la respeto como alcaldesa y como amiga que es», resaltó Torrico.

El Viceministro criticó y culpó a los medios de comunicación por la difusión de su polémica frase y dijo que le preocupa el nivel de periodismo boliviano por dar cobertura a sus dichos.

«Entonces, de qué estamos hablando. ¿Para ustedes eso es noticia? O sea, hay otras noticias. Hay un incendio, hay heridos, ha habido una movilización en Santa Cruz. ¿Y para ustedes eso es noticia? Eso se los cuestiono, nada más», manifestó.

Tras insistencia de los periodistas sobre a quién se refirió cuando dijo «esa loca», la autoridad respondió: «Es una forma de decir. Yo siempre digo a todos, ‘hola loco’, ‘cómo es, loco’, hola flaco, alto, gordo. O sea, me llama la atención el nivel periodístico».

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com