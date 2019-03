Tras advertencia de EEUU, India advierte a empresas no comprar petróleo a Maduro

Entornointeligente.com / Pixabay Giovanni Staunovo, analista del banco UBS, dijo que el Gobierno de India alertó a compañías de ese país detener compra de petróleo venezolano.

“El gobierno indio está advirtiendo a las empresas que detengan las compras de petróleo venezolano o se enfrentarán a consecuencias no reveladas, dijo M.M. Kutty, el Secretario Nacional de petróleo y gas natural. Grande porque ya dejó de aceptar crudo venezolano”, reportó el especialista en su cuenta de Twitter.

Esta medida sería por las sanciones de Estados Unidos contra Pdvsa.

Estados Unidos sancionó el lunes a un banco con sede en Rusia por hacer negocios con “el régimen ilegítimo” de Nicolás Maduro, convirtiéndose en la primera institución financiera extranjera castigada por sus lazos con Caracas.

