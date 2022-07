Tras acuerdo por cereales: Ucrania acusa que Rusia lanzó misiles al puerto de Odesa y Moscú niega implicancia

Entornointeligente.com /

Ucrania acusó este sábado a Rusia de lanzar misiles contra el puerto de Odesa , un día después de que Moscú y Kiev sellaran un esperado acuerdo para reanudar las exportaciones de grano, bloqueadas por la guerra sobre todo en esta terminal clave del mar Negro .

Dos misiles de crucero alcanzaron la infraestructura portuaria, ensombreciendo así el acuerdo histórico que ambos países firmaron por separado el viernes con Turquía y la ONU, en busca de aliviar la crisis alimentaria mundial .

» El enemigo atacó el puerto marítimo de Odesa con misiles de crucero Kalibr. Dos de los proyectiles fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea. Dos impactaron en la infraestructura portuaria», precisó Sergio Brachuk, portavoz de la administración regional de Odesa.

Al disparar misiles contra el puerto, el presidente ruso Vladimir Putin «escupió en la cara del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y del presidente turco, Recep (Tayyip) Erdogan, que han hecho enormes esfuerzos para alcanzar este acuerdo», dijo por su parte el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oleg Nikolenko .

El funcionario ucraniano aseguró, además, que Rusia deberá asumir » toda la responsabilidad » si fracasa el acuerdo y se profundiza «la crisis alimentaria mundial».

En tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , aseveró durante una reunión con legisladores estadounidenses, según un comunicado de la presidencia que «esto prueba que no importa lo que Rusia diga y prometa, siempre encuentra la forma de no implementarlo. Geopolíticamente, con armas, de manera sangrienta o no. Siempre encuentra alguna manera».

Otras reacciones no se hicieron esperar. Guterres condenó » inequívocamente » el ataque y enfatizó que «la plena aplicación (del acuerdo) por la Federación Rusa, Ucrania y Turquía es imperativa».

En la misma línea, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell , tildó el ataque de «reprobable». «Golpear un objetivo crucial para la exportación de granos un día después de la firma de los acuerdos de Estambul es en particular reprobable y de nuevo demuestra el total desprecio de Rusia por el derecho y los compromisos internacionales», escribió Borrell en Twitter.

Rusia niega el ataque, según Turquía

Por su parte, Rusia aseguró hoy a Turquía que no está implicada en el ataque al puerto ucraniano de Odesa. «Los rusos nos dijeron que no tenían absolutamente nada que ver con el ataque y que estaban estudiando la cuestión muy de cerca», dijo Hulusi Akar , ministro de Defensa turco.

Akar sostuvo que Turquía estaba » preocupada » por las huelgas en el puerto de Odesa, que se produjeron un día después de que Kiev y Moscú firmaran un acuerdo en Estambul para reanudar las exportaciones de cereales ucranianos. «Seguiremos asumiendo nuestras responsabilidades en el acuerdo que alcanzamos ayer», añadió.

El pacto debería permitir la exportación de entre 20 y 25 millones de toneladas de grano bloqueadas en Ucrania debido al conflicto en el país.

Sobre el acuerdo

Ucrania se negó a firmar directamente en el mismo documento con Rusia, por lo que ambos países firmaron acuerdos idénticos por separado con Turquía y la ONU , en presencia de Guterres y Erdogan, en el palacio Dolmabahce de Estambul, en el estrecho de Bósforo.

«Hoy hay un faro en el mar Negro, un faro de esperanza , un faro de alivio», declaró Guterres poco antes de la firma. Erdogan, en tanto, pieza clave en la negociación, dijo esperar que el acuerdo «reviva el camino a la paz».

Antes de firmar, Ucrania advirtió que daría » una respuesta militar inmediata » si Rusia viola el pacto y ataca sus barcos o incursiona en sus puertos.

Volodimir Zelenski, ha dicho que la ONU deberá velar por el cumplimiento del acuerdo , que incluye el tránsito de barcos con granos ucranianos por corredores seguros para evitar las minas en el mar Negro.

Además, el mandatario estima el valor de las existencias de granos de Ucrania en alrededor de 10.000 millones dólares (unos 9.800 millones de euros).

Ataque en centro de Ucrania

Tras la firma, las potencias occidentales exaltaron el acuerdo y urgieron a Moscú a acatar sus disposiciones. La Unión Europea (UE) pidió una «rápida aplicación» del acuerdo, mientras la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, aseguró que Londres » estará vigilante de que Rusia cumpla su palabra «.

Por otra parte, la UE teme que Rusia comience a usar su control de las exportaciones energéticas como arma geopolítica en su disputa con Occidente.

El acuerdo sobre granos fue firmado un día después de que Rusia reinició la operación del gasoducto Nord Stream . Pero analistas advierten que el suministro de gas sea insuficiente para evitar una escasez energética en Europa el próximo invierno.

En el terreno, Rusia intenta tomar el control total de la provincia de Donetsk y de la vecina Lugansk. Ambas regiones conforman la región del Donbás , en el este de Ucrania, que vivió otro día de bombardeos intensos.

En el centro de Ucrania, al menos tres personas, entre ellas un militar, murieron y otras nueve resultaron heridas este sábado durante un ataque ruso con misiles contra infraestructuras ferroviarias y un aeródromo militar en Kirovograd, según el gobernador de la región, Andriy Raikovych.

El viernes, Estados Unidos aprobó otros 270 millones de dólares (264 millones de euros) en ayuda militar a Ucrania, incluidos sistemas de misiles de precisión, munición de artillería y puestos blindados de comando de vehículos. ¿Encontraste algún error? Avísanos

