Tras el gran éxito de Uncharted en cines consiguiendo más de 400 millones de dólares en la taquilla mundial, Sony PlayStation Production ha querido replicar este éxito desarrollando otra adaptación cinematográfica de Days Gone, el videojuego de mundo abierto de zombis que se estrenó en 2019.

Según informa Deadline, Sam Heughan , quien interpreta a Jamie Fraser en la existosa Outlander, está en conversaciones para protagonizar la película interpretando a Deacon St. John, un ex criminal convertido en cazarrecompensas que sobrevivió a un apocalipsis.

El guionista nominado al Oscar Sheldon Turner , quien ayudó a escribir los guiones de Up in the Air (Amor sin escalas) y X-Men: Primera generación , se encuentra escribiendo el guión de este nuevo y ambicioso proyecto del estudio.

El videojuego original, que se lanzó en PlayStation 4 en abril de 2019, vendió nueve millones de unidades y se trata de un mundo abierto ambientado en una pandemia que convirtió a los ciudadanos en ‘Freakers’, una especie de zombis que evolucionan rápidamente.

Days Gone no sería la única adaptación que está preparando Sony, ya que la compañía está desarrollando series como The Last of Us o Twisted Metal, así como una película de Gran Turismo con el director de District 9 , Neill Blomkamp .

Sam Heughan ya tiene experiencia en ir en moto, ya que protagonizó en su día la serie documental Men in Kilts. Un roadtrip con Sam y Graham donde recorría junto a Graham McTavish los lugares más mágicos y recónditos de toda Escocia.

