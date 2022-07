Transportistas se hacen los locos y cobran el pasaje que les da la gana

Entornointeligente.com /

El juega vivo de algunos transportistas no podía quedar de un lado, y siguen cobrando un pasaje elevado a pesar de que el combustible

Queja. El juega vivo de algunos transportistas no podía quedar de un lado, y siguen cobrando un pasaje elevado a pesar de que el combustible, desde el 18 de julio de este año, está congelado en $3.25.

En Vacamonte, Arraiján, bajo el pretexto que el precio de gasolina estaba por las nubes conductores aumentaron el pasaje $2.00, pero el mismo no disminuyó a $1.50, a pesar de la ayuda que están recibiendo del gobierno. ‘No son todos, pero están cobrando dos dólares y no los $1.50 como estaba antes; no es justo para los usuarios’, denunció Elena Ortega, moradora del lugar.

Pero esto no solo se da en Vacamonte sino en otras áreas hasta en el interior del país, donde los conductores, no han disminuido el precio del pasaje, por lo que los dirigentes de los usuarios piden que transportistas sorprendidos con esta irregularidad se les castigue y lo excluyan del bono del combustible.

De acuerdo con la dirigente de los usuarios, Itza Camargo, las rutas internas, por ejemplo, de La Chorrera, no han bajado el pasaje, que lo aumentaron de manera ilegal. ‘Ellos están cobrando el subsidio, se le debe quitar esa ayuda; las autoridades deben actuar’, reiteró.

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Ordóñez, comunicó a los usuarios que las denuncias la pueden presentar a la línea telefónica 311.

AYUDA 18

de julio se congeló el combustible a $3.25; y unas de las razones fue para evitar el alza del pasaje.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com