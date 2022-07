Transportistas exigen pasaje a 5 bolívares y que sea anclado al petro

Entornointeligente.com /

El secretario del Comando Intergremial del Transporte Urbano, Luis Trocel dijo este viernes que el sector transporte no han llegado a ningún acuerdo sobre la nueva tarifa mínima, ya que desde hace semanas piden aumentarlo a 5 bs debido a la crisis de combustible y la eliminación del subsidio de diésel. Explicó que piden anclar el precio al valor del petro, como hizo el Intt y el Saime.

En entrevista concedida a Unión Radio, Trocel destacó que el lunes pasado se reunieron con el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicio, Néstor Reverol para definir cuál será el nuevo precio del pasaje, pero no tuvieron éxito.

«Nos reunimos porque cada día la situación es peor, hay menos combustible. Prácticamente se ha eliminado el subsidio y también nos dijeron que de forma progresiva se iba a eliminar el subsidio a las personas a través del sistema Patria. Entonces, el subsidio del transporte también se debería eliminar progresivamente. No se justifica que alguien que tenga una camioneta último modelo, tenga subsidio de 120 litros, pero una persona de Petare, Los Valles del Tuy o Guatire tenga que pagar pasaje más elevado».

Subrayó que la eliminación del subsidio es un «planteamiento» y los transportistas «no tienen problema, pero deben revisar la tarifa mínima».

«Se necesitarían entre 4 o 5 bs para cubrir la tarifa, esa debería ser la tarifa mínima urbana. Ellos ofrecen 3 bs, pero le hemos dicho que no porque todas las partes, repuestos e insumos son en dólares y no podemos esperar que el transporte se nos venga abajo como pasó hace unos años. Pero en resumen, ambos hicimos varias propuestas, pero todavía no hay acuerdo».

Además, los transportistas piden que se ancle el precio del pasaje al petro «es para que se mantenga en el tiempo, lo necesitamos para cubrir costos operativos, eso es de importancia capital».

Otra de las propuestas es que el gobierno también subsidie una parte del costo de aceites, baterías y cauchos.

