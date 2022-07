Transportistas discuten aumentar tarifa del pasaje entre 4 y 5 Bs

Entornointeligente.com /

El secretario del Comando Intergremial del Transporte Urbano, Luis Trocel, informó que tras las reuniones realizadas con la administración de Nicolás Maduro, el sector estima elevar la tarifa del transporte urbano entre cuatro y tres bolívares para poder adquirir los insumos y el pago del subsidio del combustible; pero aún no se llega a un acuerdo.

«Ellos (gobierno) quieren que todos paguen el costo de la gasolina en 0,50 centavos de dólar. Decimos que no tenemos problema, pero tiene que revisarse la tarifa. Lo que ellos nos ofrecieron no cubre las expectativas que nosotros teníamos. Necesitaríamos por lo menos entre 4Bs y 5Bs para cubrir la tarifa del transporte público urbano. Ellos están ofreciendo tres bolívares, pero eso no nos sirve, porque nada más nosotros no usamos combustible, todos los insumos del sector son en dólares (…) todavía no hay acuerdos, se establecieron varias propuestas y nosotros estamos pidiendo que se ancle al petro«, dijo.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa «Por donde vamos» de Unión Radio, Trocel señaló que la próxima semana volverán a sentarse a la mesa de discusión para fijar una medida consensuada.

