Transportistas de Falcón piden aumento del pasaje urbano

El pasaje urbano en el estado Falcón, vuelve a ser tema de discusión entre las autoridades municipales y los presidentes de las líneas de transporte que prestan el servicio, quienes piden que se aumente el precio del pasaje, ya que no les alcanza ni para hacer el mantenimiento preventivo de las unidades, además de que tienen problemas para surtir la gasolina a través del subsidio nacional.

José Sánchez, presidente del Sindicato de Transporte del estado Falcón, dijo vía telefónica a La Patilla que el aumento del pasaje es necesario, ya que la situación económica del país se puso más fuerte con el alza del dólar y, por tanto, se hace imposible prestar el servicio. «Si no se modifican los precios, todo va a ir a la debacle, porque no es rentable y no puede mantenerse», dijo.

Por su parte, José Morillo, presidente del Instituto de Transporte Terrestre del municipio Carirubana, detalló que por órdenes del Ministerio de Transporte hay que esperar que se anuncie el aumento en octubre, que será a nivel nacional.

Sin embargo, se están haciendo mesas de trabajo con los transportistas para estudiar posibles nuevos precios. Resaltó que los transportistas están pidiendo llevar el pasaje de 2 bolívares a 4 bolívares en el transporte masivo y de 3 bolívares a 5 bolívares en unidades de cinco puestos, lo que cree que es muy alto para el ciudadano común.

La situación se repite en el municipio Miranda, donde está ubicada la ciudad de Coro, capital del estado Falcón. El pasaje es más económico que en el municipio Carirubana, y los transportistas esperan que el pasaje pase de 1.5 bolívares a 3 bolívares y de 2 bolívares a 4 bolívares. Aunque también han tenido mesas de trabajo con las autoridades, no ha habido ningún acuerdo.

Los transportistas han denunciado en reiteradas oportunidades que no reciben constantemente el subsidio de la gasolina para prestar el servicio y que, incluso, la estación de servicios El Elevado, dispuesta solo para atender al transporte en sus diferentes modalidades, tiene largas colas de vehículos que muchas veces no prestan el servicio.

Hicieron un llamado para que se investigue a quiénes se les está otorgando el subsidio, porque muchas veces para trabajar deben usar las huellas de sus vehículos personales y usarla en beneficio del colectivo.

