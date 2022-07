Transportistas de Ciudad del Este inician regulada y anuncian paro 

Entornointeligente.com /

Los empresarios del servicio de transporte público de Ciudad del Este están regulando desde ayer como medida de protesta por el rechazo al pedido de aumento del pasaje de G. 3.500 a G. 5.000 solicitado a la Junta Municipal, ante la suba del combustible. Para mañana, miércoles, día de sesión ordinaria, anuncian un paro total.

El servicio ahora va de 04:00 a 08:00 y luego, a la tarde, a partir de las 15:00, para transportar a la gente que sale de su trabajo, refirió el empresario Arnaldo Riveros, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Urbanos de Ciudad del Este (Acetrapace).

«Decidimos hacer, porque no tuvimos el voto favorable a nuestro pedido en la Junta Municipal. No tenemos otra opción que hacer esto. Veremos qué determinación tomamos más adelante. Realmente seguir trabajando a nosotros se nos hace imposible», refirió.

Mencionó que sus pares del servicio interurbano ya están cobrando G. 5.000, mientras ellos siguen cobrando G. 1.500 menos y con el actual precio del gasoil aseguran que es insostenible en este momento.

Recordó que en 2011 se elevó el pasaje a G. 3.000 y después, en diciembre del año pasado, tuvieron una suba de 500. Riveros insiste en que en las condiciones de costos actuales les es imposible seguir trabajando. Dijo que hay una cadena de servicios que se ve afectada, como las de los mecánicos, los gomeros, entre otros.

«Pero pasó del 2011 a la fecha, que el costo del combustible prácticamente se triplicó.

Realmente, a partir del 2020 hasta el 2022, con la suba del gasoil, el costo de nuestro servicio subió más del cien por ciento. Antes apuntábamos cuando estaba a G. 4.000 a 4.500, actualmente está en 8.820″.

COMUNICACIÓN. Por su parte, la concejala municipal Alison Anisimoff, titular de la Comisión de Seguridad y Tránsito de la Junta Municipal, señaló que el viernes recibieron una nota de los empresarios en la que comunicaron la medida de fuerza para el lunes, martes y el miércoles, día en que se suman al paro general a nivel país.

Adelantó que planteará volver a tratar el pedido de los empresarios este miércoles durante la sesión ordinaria. «Ellos piden G. 5.000, como están cobrando los otros que dependen de Dinatrán. Estuve hablando con algunos colegas y no creo que llegue a G. 5.000, pero vamos a ver qué deciden el miércoles, y estoy haciendo un poco de intermediario entre ellos y los demás colegas. Vamos a ver a qué puerto llegamos», dijo.

Empero, aclaró que con el actual servicio que ofrecen, la constante queja de los usuarios por el incumplimiento de itinerarios, horarios y las malas condiciones de mantenimiento de las unidades, la situación se torna muy difícil.

«Ellos dijeron que van a cubrir los horarios picos y que después iban a regular para ahorrar combustible. Vamos a ir viendo. Ellos presentaron una planilla de los costos. Subieron no solamente los combustibles. Vamos a ir viendo, porque si una empresa no puede más y se retira hoy no hay alternativa», aseguró.

NO HAY ALTERNATIVA. Recordó que en su momento se buscó reemplazar el servicio con furgonetas, pero que no tuvo éxito. «Probamos con los alternativos y dicen que son pocos los pasajeros, entonces hay que ir viendo, porque tenés que poner todo en la balanza», señaló.

Mencionó que más allá de la cuestión de la suba del combustible y su efecto en el costo, es del criterio de que a la empresa que no cubre su itinerario se le debe cancelar la autorización de explotación.

«Hay que sacarle la línea, rescindir contrato de esa empresa, no hay de otra; de lo contrario, no vamos a conseguir cambiar nada hasta que llegue el sistema de transporte eléctrico», sentenció.

