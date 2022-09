Transportistas aumentaron el pasaje mínimo de Charallave-Caracas a 9 bolívares

Entornointeligente.com /

Por Unión Radio

Diana Guerrero, una de las afectadas, considera que «deberían tener un precio fijo por lo menos un mes, pero no. Estaba primero en cinco bolívares, después pasó a siete y ahora a nueve bolívares».

Otra de las afectadas, Yatxenia Guanipa, exclamó que «el sueldo mínimo no alcanza para un pasaje a nueve bolívares. Mi esposo me ayuda, porque trabaja por cuenta propia. yo soy empleado público y mi sueldo no me alcanza».

