Transportistas aumentaron a Bs 9 el pasaje mínimo de Charallave-Caracas

Transportistas que cubren la ruta de Charallave-Caracas, aumentaron la tarifa del pasaje mínimo a Bs 9; mientras que y las rutas cortas del municipio Cristóbal Rojas quedaron en cinco bolívares.

Diana Guerrero (Afectada)

«Deberían tener un precio fijo por lo menos un mes, pero no. Estaba primero en cinco bolívares, después pasó a siete y ahora a nueve bolívares».

Yatxenia Guanipa (Afectada)

«El sueldo mínimo no alcanza para un pasaje a nueve bolívares. Mi esposo me ayuda, porque trabaja por cuenta propia. yo soy empleado público y mi sueldo no me alcanza», expresó.

