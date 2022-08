Transporte: qué infracciones imponen con más frecuencia los fiscalizadores de ATU

Entornointeligente.com /

Las infracciones en el servicio regular de personas y servicio de taxi van desde la detección de actividades informales hasta el incumplimiento de los lineamientos sectoriales para la prevención del covid-19. La infracción de código R01 -que se impone por prestar servicio de taxi sin autorización de ATU- es la principal falta hasta la fecha, contando con 17 861 actas de fiscalización. Dicha transgresión tiene como sanción una multa ascendente al 50% de la UIT (2,300). En segundo lugar está el incumplimiento de código N01, que se aplica cuando el servicio de transporte en unidades tipo combi, minivan y cúster no cuentan con la respectiva autorización. A la fecha, tiene un total de 5829 actas de fiscalización levantadas. Asimismo, la sanción correspondiente asciende a las 4 UIT (18,400). En tercer lugar, la infracción de código R02 se ha impuesto a través de actas de fiscalización en 3564 oportunidades. Las papeletas se dan cuando el vehículo de categoría M1 brinda el servicio de transporte en una modalidad no regulada o, también conocido, como servicio colectivo. La mencionada falta tiene como multa el pago del 50% de la UIT (2,300). Puedes leer: ¡Buena noticia! Servicio «Lechucero» del Metropolitano atenderá a partir del 22 de julio Los puestos consecutivos en el ranking lo ocupan las transgresiones de código V7 con un total de 2647 actas de fiscalización, el código R08 con 3870 actas de fiscalización y, finalmente, el código R05 con 2673 actas de fiscalización. Los tres últimos se refieren, respectivamente, a incumplimiento del aforo en el vehículo para la prevención del covid-19, cuando el conductor no tiene licencia de conducir o, contando con ella, no cumple con la clase y categoría, y por prestar el servicio con vehículos habilitados para el servicio de taxi en una modalidad no regulada (colectivo). Según ATU, todas las infracciones buscan sancionar aquellas conductas vinculadas a la actividad informal en el servicio de transporte, la cual afecta, principalmente, la seguridad e integridad de los usuarios. Asimismo, insta a los operadores a seguir aplicando las medidas de bioseguridad, a fin de evitar contagios. Más en Andina: Corredor Azul brinda nuevo servicio desde el Rímac hasta San Isidro. El Expreso 336 realizará nueva ruta en alrededor de una hora, informó @ATU_GobPeru https://t.co/0bznCQvXK9 pic.twitter.com/zFM5VlsXZC

Publicado: 29/8/2022

