Transporte escolar Alfacinhas em Lisboa está indisponível mas câmara quer resolver situação

O transporte escolar Alfacinhas, que existe em Lisboa desde 2009, encontra-se indisponível porque o concurso público para assegurar este serviço «ficou deserto», informou nesta terça-feira a câmara municipal, que pretende lançar um novo procedimento contratual para uma actuação mais rápida.

«A Câmara Municipal de Lisboa (CML) informou a comunidade educativa que o concurso público para o fornecimento de serviços de transporte escolar ficou deserto, pelo que não nos foi possível assegurar os mesmos de imediato, sendo que, por regra, o serviço tem início uma a duas semanas após o ano lectivo, após recepção do número de inscritos», indicou a autarquia, em resposta à agência Lusa.

Em causa está o serviço transporte escolar Alfacinhas, gratuito para as crianças do 1.º ciclo, que se encontra indisponível no início do ano lectivo 2022/2023, mas que a Câmara de Lisboa assegura que é para continuar.

«Estamos a ultimar um novo procedimento (concurso público internacional) e, igualmente, pretendemos lançar um procedimento contratual para uma actuação mais rápida», revelou a CML.

A ausência do transporte escolar Alfacinhas no arranque deste ano lectivo tem a ver com a falta de empresas interessadas no concurso para a prestação deste serviço, no qual a CML actualizou os preços de anos anteriores e «lançou-os acrescidos de 8%».

«O valor do preço base do procedimento, com IVA [Imposto sobre Valor Acrescentado], foi de 935.417,14 euros», adiantou a CML, presidida por Carlos Moedas (PSD), que governa sem maioria absoluta.

No anterior ano lectivo, 604 alunos do 1.º ciclo beneficiaram do serviço de transporte escolar Alfacinhas, referiu a autarquia, apresentando dados desde 2009, que apontam para o crescimento da adesão a este apoio.

Segundo a câmara, o ano lectivo 2009/2010 foi o que registou menos crianças inscritas, com 180, e o de 2019/2020 foi o que teve mais inscrições, com 739 alunos.

Na quarta-feira, o PS na CML alertou que o ano lectivo 2022/2023 começou sem a disponibilidade do transporte escolar Alfacinhas, referindo que «é a primeira vez, desde 2009, que o serviço não está a funcionar, lesando centenas de crianças do 1.º ciclo, impedidas de usar um serviço seguro e de proximidade».

«Uma situação inaceitável e que revela a incompetência da actual equipa camarária, que ignorou a realidade dos agentes económicos, mantendo os preços do concurso quando os custos dispararam. Nenhuma empresa esteve interessada, claro, e centenas de crianças estão sem transporte», acusou o PS.

O serviço Alfacinhas assegura, de forma gratuita, o transporte escolar dos alunos do 1.º ciclo «que residam a mais de 12 minutos a pé do estabelecimento escolar onde estão matriculados, desde que dentro da área de influência do respectivo agrupamento de escolas».

Segundo informação da CML, o transporte é feito a partir da paragem de proximidade relativamente à residência do aluno e funciona de manhã, até à escola, e ao fim da tarde, da escola de volta à mesma paragem, em horários pré-definidos e acompanhado por vigilantes.

