Transparencia salarial y rechazo al acoso: las 4 claves que transformarán el ámbito laboral

Una investigación llevada a cabo por LinkedIn reveló, luego de entrevistar a más de 5.000 profesionales de selección de personal en 35 países, las acciones que ayudarán a las compañías a actuar teniendo en cuenta las nuevas dinámicas a las que se enfrenta el empleo. Los detalles del informe Desde siempre han sido los empleadores los que han ostentado el poder en el ámbito laboral: deciden dónde trabajan las personas, a qué precio y cuánta información se proporciona. Sin embargo, la dinámica está cambiando conforme avanza la tecnología. A medida que la tecnología permite a los empleados compartir y acceder a más información, los empleadores quedan sujetos a un estándar más alto. Por su parte, los empleados esperan una mayor transparencia, flexibilidad y evaluaciones objetivas de las empresas que quieren atraerlos y retenerlos. A su vez, las empresas están comenzando a adoptar una relación más a igual a igual entre empleadores y empleados, no solo porque se ve bien, sino porque es buena para los negocios. En este contexto, un estudio realizado por la plataforma de LinkedIn, con el objetivo de identificar nuevas tendencias, reveló, -luego de realizar una encuesta a más de 5000 profesionales de selección personal en 35 países-, las cuatro tendencias que demuestran la dinámica emergente: aptitudes interpersonales, flexibilidad laboral, rechazo al acoso y transparencia salarial. En diálogo con Infobae Edson Balestri , líder en soluciones de Talento en LinkedIn para América Látina, explicó que la investigación nació de la idea de aprovechar la cantidad de usuarios que posee la plataforma y el contacto con las empresas y con personas que trabajan con talentos para sacar información que servirá a las compañías a tomar las decisiones de largo plazo. “El estudio que hacemos todos los años señaló estos cuatro puntos principales, algunos puntos ya son recurrentes y ya se escuchan cada vez más como por ejemplo la flexibilidad en el trabajo”, aseguró Balestri. De acuerdo a los profesionales de selección de personal, las cuatro tendencias que son muy importante para el futuro de selección de personal y de recursos humanos son: aptitudes interpersonales (91%), flexibilidad laboral (72%), rechazo al acoso (71%) y transparencia salarial (53%). Aptitudes interpersonales Las aptitudes interpersonales siempre han sido importantes y siguen teniendo un papel preponderante en la actualidad. El aumento de la automatización y la inteligencia artificial muestra que las aptitudes técnicas por sí solas ya no son suficientes para tener éxito. Si bien muchas de esas competencias tienden a quedarse obsoletas rápidamente, las aptitudes interpersonales siguen siendo relevantes: un lenguaje de programación específico puede pasar de moda, pero aptitudes como la creatividad, la adaptabilidad y la colaboración siempre serán valiosas. El estudio reveló que un 80% de los encuestados afirmó que las aptitudes interpersonales son cada vez más importantes para el éxito de la empresa. “Son cada vez más las compañías preocupadas para que su compañía se comunique de manera efectiva a través de LinkedIn: cómo es trabajar en la compañía, qué tipo de valores tiene la empresa para que pueda atraer personas que no tengan únicamente las debilidades técnicas necesarias, pero sino también todas las cuestiones de comportamiento que la compañía necesita, de este modo, la organización está en contacto con gente que esté alineada y que aplique a las vacantes, pero por sobretodo que tenga interés”, enfatizó Balestri. Según los datos del estudio, la creatividad es la aptitud interpersonal más difícil de encontrar de entre las más demandadas. Si bien muchas personas solo asocian la creatividad con el arte o el diseño, es una aptitud que se puede aplicar a casi cualquier función. La creatividad consiste simplemente en resolver problemas de manera original, aptitud que las máquinas no pueden copiar con facilidad. En Argentina existe un 92% de profesionales de selección de personal que afirman que las aptitudes interpersonales son muy importantes para el futuro de la selección de personal y RRHH. Flexibilidad laboral Hoy en día, es perfectamente normal enviar un mensaje instantáneo a un compañero de trabajo en otro continente, responder a un correo electrónico del trabajo mientras la persona está en la fila de la caja del supermercado o terminar una presentación en casa después de cenar. La tecnología ha llevado el empleo más allá del ámbito laboral y las horas laborales, para bien y para mal. En respuesta, los empleados esperan recuperar su equilibrio entre la vida personal y laboral mediante la flexibilidad: la libertad de trabajar donde y cuando quieran, dentro de lo razonable. Ahora, la flexibilidad suele ser prioritaria para los candidatos a la hora de elegir un trabajo , y los empleadores promueven cada vez más sus políticas flexibles en los anuncios de trabajo. Y es que puede mejorar la productividad y la retención, pero trae consigo nuevos retos, como dificultades en la colaboración y en la vinculación entre compañeros. Mayor flexibilidad, mayor diversidad Una mayor flexibilidad puede conducir a una mayor diversidad. Los diferentes estilos de vida requieren diferentes grados de flexibilidad. Si el empleador no ofrece flexibilidad, se perderá una gran variedad de candidatos. Por ejemplo, las mujeres son un 22% más proclives que los hombres a mencionar los sistemas de empleo flexible como un factor muy importante cuando consideran un empleo, especialmente las que tienen entre 36 y 45 años. “La flexibilidad trae muchos desafíos a una compañía, un empleador puede ofrecer flexibilidad a sus empleados pero también tiene que ofrecer herramientas para que trabajen. Los desafíos serán múltiples algunas compañías hablan de ‘yo quiero tener una política clara’ de flexibilidad pero sé que tendré desafíos específicos, ejemplo, cómo hacer que la persona tenga la sensación de pertenencia a la compañía estando en su living. ahí entran herramientas de comunicación”, dijo Balestri. En Argentina el 69% de profesionales de selección de personal que afirman que la flexibilidad laboral es muy importante para el futuro de la selección de personal y RRHH. Rechazo al acoso El acoso sexual ha plagado el entorno laboral durante mucho tiempo. Ninguna región, sector o nivel de ingresos ha sido inmune. Pero en los últimos dos años, más personas se han manifestado en contra de él, poniendo en evidencia el alcance del problema y exigiendo que las empresas pongan en práctica mejores medidas para el manejo y la prevención del acoso. A medida que se conocen más historias, las empresas enfrentan la creciente presión de los empleados para tomar medidas al respecto. Los empleadores están viendo las prácticas antiacoso como una necesidad. Dado que prevenir el acoso y fomentar una cultura respetuosa son dos caras de la misma moneda, las empresas tienen que hacer frente a un cambio cultural, no solo enfrentar un problema de más de recursos humanos por única vez. Mientras que el 80% de los profesionales de selección de personal dice que su compañía está tomando medidas para tratar el tema del acoso, la forma en que los empleadores abordan el problema varía significativamente. Las políticas de acoso es un tema del que se habla cada vez más. Es una preocupación de la compañía y de las personas, que la compañía pueda ofrecer políticas claras contra el acoso”, confesó Balestri. En Argentina el 72% de profesionales de selección personal que declarar que un entorno antiacoso es muy importante para el futuro de la selección de personal y RR.HH. Transparencia salarial Los sueldos siempre han sido un tema confidencial en el lugar de trabajo. Los empleadores temen que divulgar información sobre los salarios de los empleados pueda causar disputas salariales, limitar su capacidad de negociación y animar a los competidores a llamar la atención de los candidatos. Pero las ventajas de la transparencia salarial pueden ayudar a superar estos temores: además de dejar las cosas claras a los candidatos desde el principio, la transparencia evita la desinformación que podría afectar a la moral y la retención de los empleados. Y es que cuando no se conoce la información, la mayoría de las personas tiende a suponer de manera incorrecta que está cobrando menos de lo que debería. “El 50% de las personas que fueron parte de la encuesta sobre transparencia de remuneración, desde mi punto de vista, está alineado con temas de acoso, es decir, que la persona sepa que ofrece la compañía desde el primer contacto con la compañía. De hecho, comparando con otras encuestas similares de otros años, la persona busca información de remuneración. Si yo me interesó en trabajar en la compañía, lo primero que busco es sobre la remuneración pero también buscaré información de cómo es trabajar en la compañía, que tipos de políticas de inclusión, entre otras”, enfatizó Balestri. En Argentina el 81% de profesionales de selección de personal que creen que la transparencia salarial es muy importante para el futuro de la selección de personal. En Argentina el 81% de profesionales de selección de personal que creen que la transparencia salarial es muy importante para el futuro de la selección de personal.

