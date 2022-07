Entornointeligente.com /

Transmissão da varíola dos macacos durante o sexo: veja o que se sabe Apesar de ser transmissível por contato pele a pele por tempo prolongado, não é possível afirmar que se trata de uma infecção sexualmente transmissível pois ainda não foi detectada em fluidos genitais. Por Julia Putini e Lara Pinheiro, g1

27/07/2022 16h18 Atualizado 27/07/2022

1 de 1 Casos da varíola dos macacos foram identificados em 75 países, inclusive no Brasil — Foto: Getty Images Casos da varíola dos macacos foram identificados em 75 países, inclusive no Brasil — Foto: Getty Images

A Organização Mundial da Saúde ( OMS ) mostrou preocupação com o fato de a maioria dos casos notificados de varíola dos macacos terem ocorrido entre homens que fazem sexo com homens. Nesta quarta-feira (27), a entidade fez um alerta para este público, mas ressaltou que o risco de contrair a doença não está restrito a apenas um grupo.

Varíola dos macacos: OMS aconselha homens que fazem sexo com homens a 'no momento, reduzir o número de parceiros' OMS declara varíola dos macacos como emergência de saúde global

O padrão que aponta a prevalência dos casos entre homens que fazem sexo com outros homens levantou o questionamento sobre se o vírus é transmitido por via sexual ou apenas durante o sexo.

A varíola dos macacos é uma infecção causada por um vírus que geralmente se manifesta de forma leve — os principais sintomas são febre, dor e o aparecimento de lesões e feridas em algumas partes específicas do corpo.

Não há confirmação de transmissão via fluidos sexuais, como o sêmem, conforme explica é Andrea Paula Bruno Von Zuben, professora de epidemiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

«Não é considerado uma infecção sexualmente transmissível (IST) até esse momento porque não foi provada essa transmissão por fluido sexual. Por enquanto, é isso o que a literatura fala e epidemiologicamente é isso o que a gente entende», diz Andrea.

Por outro lado, a própria OMS admitiu que a intimidade prolongada durante o sexo parece ser a condição principal que facilita a transmissão da varíola dos macacos durante o sexo. A doença é transmitida quando alguém tem contato próximo com as lesões de pele, as secreções respiratórias ou os objetos usados por uma pessoa que está infectada.

Varíola dos macacos: como se transmite e quais são os sintomas da doença

Comparação com herpes

Conselheiro dos programas de HIV, hepatites virais, IST's e varíola dos macacos da OMS, Andy Seele afirmou nesta quarta-feira que cientistas analisam como as experiências do passado podem orientar as investigações do atual surto em relação à transmissão sexual.

No caso do vírus Zika, ele é transmissível sexualmente, pois está presente nos fluidos vaginais e no sêmen. Ainda não há indicação de que isso ocorra com a monkeypox.

«Não podemos dizer que o uso de camisinhas protege, porque sabemos que a transmissão da varíola se dá pelo contato pele a pele, assim como herpes, em que o uso de camisinha não é o suficiente para prevenir. É preciso focar (na prevenção e cuidado com) o contato íntimo pessoal e prolongado, que é o modo chave de transmissão», afirma Andy Seele.

Recomendações

Um estudo publicado na quinta-feira (21) na revista «The New England Journal of Medicine» apontou que a transmissão por meio de contato no sexo se deu em 95% dos casos analisados.

«Até o momento, a disseminação atual afetou desproporcionalmente homens gays ou bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens, o que sugere amplificação da transmissão via redes sociais sexuais», aponta o estudo.

Tendo isso em vista, o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aconselhou que homens que fazem sexo com homens reduzam momentaneamente o número de parceiros . O objetivo é «reduzir risco de exposição».

Modos de transmissão

O vírus pode ser transmitido por meio de secreções, pelas lesões bolhosas que se formam, ou por via respiratória. O contato sexual é íntimo e prolongado, proporcionando a exposição por meio de todas as vias citadas anteriormente, o que justifica o aumento da transmissão desse modo.

De acordo com a líder técnica da OMS para a doença, Rosamund Lewis, é essencial que a população entenda que todos podem, eventualmente, contrair a doença.

«Apesar de as agências de saúde estarem compartilhando que um grupo é o mais acometido neste momento, é muito importante que todos nós entendamos que qualquer um de nós está em risco. Precisamos de informações sobre como esse grupo pode proteger a si mesmo, mas, ao mesmo tempo, qualquer um está exposto», esclarece Lewis.

Ritmo preocupante

Andrea ressalta que a situação merece atenção, uma vez que o ritmo de transmissão atual não é comparável ao ritmo da África, onde a varíola é endêmica, circulando durante todo o ano e causando um número esperado de mortes.

Um exemplo brasileiro de doença endêmica é a dengue, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti .

«Nada impede que, daqui a pouco tempo, a gente descubra que tem outras vias de transmissão, inclusive a sexual. Em qualquer dessas doenças, a gente demora um pouco para saber», pontua Andrea.

Lewis revela que basta uma configuração na qual muitas pessoas estejam juntas, dividindo um espaço físico e tendo contato entre si, para a transmissão ocorrer. «Inclusive no ambiente doméstico, tanto em países onde há doença já é conhecida há tempos, quanto em outros recentemente afetados», finaliza Lewis.

Mundo ultrapassa 18 mil casos confirmados de Varíola dos macacos

