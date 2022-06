Transición de derechos de aguas: el nudo que complica la votación de normas transitorias en el pleno de la CC

Entornointeligente.com /

Este viernes terminó oficialmente el trabajo de la Comisión de Normas Transitorias de la Convención, pero la prueba de fuego de sus resultados será recién este martes, cuando las propuestas aprobadas en esa instancia lleguen al pleno y sean votadas por última vez: todo lo que alcance los 2/3 pasará al borrador, y lo que se rechace quedará descartado definitivamente.

En ese marco y según transmiten convencionales de la izquierda y centroizquierda, las principales propuestas están en pie y no hay «señales» que indiquen que el acuerdo podría romperse, como ocurrió otras veces. Pero todavía hay un nudo pendiente que genera preocupación entre los constituyentes.

La única norma en la que Frente Amplio, INN, Colectivo Socialista, Chile Digno, Col. del Apruebo, MSC, Pueblo Constituyente, escaños reservados y Coordinadora Plurinacional no pudieron consensuar -habiendo intentado hacerlo- es la que establece el régimen de transición entre los derechos de agua y las autorizaciones de uso que ya contempla el borrador.

Esos colectivos no propusieron una indicación conjunta sobre aquel punto, y llegaron a la votación de la comisión con dos alternativas: una encabezada por Loreto Vallejos, de Pueblo Constituyente; y otra por Jeniffer Mella, del Frente Amplio.

Ambas proponen que, si se aprueba y entra en vigencia la nueva Constitución, todos los derechos de aprovechamiento se considerarán autorizaciones de uso, pero ese no es el problema.

La diferencia principal está en que la indicación del Frente Amplio dice que mientras no se dicte la normativa permanente, o en el plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, se aplicarán reglas especiales y una de esas aborda las transferencias de autorizaciones.

En concreto, esta dice que «solo previa autorización de la Dirección General de Aguas, o su sucesor jurídico, se podrán autorizar cambios de titularidad en las autorizaciones administrativas de uso de aguas o actos jurídicos que impliquen que una persona distinta de la titular las ejerza, siempre que estén fundadas en la satisfacción del derecho humano al agua y al saneamiento, o la disponibilidad efectiva de las aguas».

La propuesta de los independientes, en cambio, no la contiene.

La tensión con los independientes

La discusión genera ciertas «tensiones» , como dicen desde Movimientos Sociales Constituyentes, porque los ecoconstituyentes consideran que el plazo de tres años para hacer esas transferencias podría permitir que se le cedan autorizaciones a «cercanos» y que, detrás de esa acción, la misma persona que era propietaria siga controlando esos derechos pero oficialmente ya no los tenga.

«Es un artículo que tiene un acuerdo central bastante transversal y es solo respecto a un asunto en particular, de la transferencia, donde hay una conversación pendiente. Pero lo que he visto es disposición de todos los sectores a llegar a un acuerdo respecto a esta norma porque es importante , sobre todo de cara al Apruebo, pero también hacia las certezas que se necesitan hacia adelante», explicó Constanza Schonhaut (FA).

La definición de cómo resolverlo deberá ser tomada en los próximos días. Lo que preocupa a algunos convencionales del FA y del Colectivo Socialista es que la norma pueda ser usada para negociar otros puntos relevantes del acuerdo , que son al menos cuatro: la instalación de la Corte Constitucional, el artículo 2° que establece que estará vigente la normativa de la actual Carta Magna salvo que se la modifique, sustituya, derogue o declare inconstitucional; el calendario electoral; y la norma del quórum de reforma.

«Se pueden revivir ambas indicaciones en el pleno y yo estoy convencido de que eso sucederá», explicó César Valenzuela (Col. Socialista).

Así, la estrategia más probable es reponer las propuestas de ambos colectivos para que sea el pleno el que defina . Por mientras, desde la centroizquierda anticipan que podrían abrirse a buscar respaldo en otros sectores, incluso de la centroderecha. Mientras, los ecoconstituyentes y activistas por el agua tienen pendiente su propia decisión.

No obstante, el escenario igual se complica, porque en el Colectivo del Apruebo por ejemplo transmiten que sería mejor que no se aprobara ninguna transitoria y que quedara vigente el Código de Aguas actual, hasta el momento en que se apruebe otra normativa. De esa forma, si se rechazan ambas propuestas, no habrá transitoria al respecto.

«Lo ideal hubiera sido tener un acuerdo sobre la transición, desafortunadamente no se logró porque no hubo acuerdo y eso se expresó en los votos. Veo difícil que (eso suceda) a estas alturas, es muy inusual que una norma que no viene desde la comisión sea repuesta y pueda ser aprobada, es una situación, una omisión que no debiese haber ocurrido» , lamentó Marcos Barraza (PC). ¿Encontraste algún error? Avísanos

