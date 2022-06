Transfusiones de sangre: el viacrucis de los pacientes guayaneses

Entornointeligente.com /

Ciudad Guayana.- Las unidades de sangre necesitadas por miles de pacientes escasean de manera aguda con el pasar del tiempo, debido a la falta de reactivos para analizar estos fluidos. En Venezuela, en general, los hospitales tienen bancos de sangre a los que, solo les queda el nombre.

Ciudad Guayana no se escapa de la realidad. Un paciente necesitado de una transfusión, tiene que conseguir un donante y llevarlo al Hemocentro de Guayana, en las horas establecidas claro está, para lograr conseguir la unidad de sangre.

Existen muchísimas intervenciones que de alguna manera pueden esperar que los familiares logren conseguir la unidad; sin embargo, accidentes de tránsito que provocan un sangrado fuerte o incluso un proceso de parto que se complicó, entre otros muchos procesos que requieren una transfusión urgente, tienen que esperar hasta lograr ubicar un donante voluntario, y en muchos casos, esperar a que el Hemocentro abra sus puertas si es que se requiere en un horario que no cubre el único ente público encargado del almacenamiento y procesamiento de los fluidos sanguíneos en Guayana.

La presidente del colegio de enfermeros de Guayana, Maritza Moreno, denunció que los bancos de sangre de los hospitales, solo sirven como agente receptor de las unidades de sangre. «Aquí quien recibe los donantes es el Hemocentro Guayana, porque los bancos de sangre de los hospitales están parcialmente cerrados, porque no funcionan. El Hemocentro recibe los donantes, hacen las pruebas y los envían a los hospitales», aseguró.

Asimismo, explicó las razones por las que los bancos de sangre en los hospitales de Ciudad Guayana no funcionan de la manera en la que deberían. «Esos bancos de sangre no tienen los reactivos para hacer las pruebas, porque las bolsas recolectoras no existían, en general no contaban con los insumos necesarios», aseveró.

La hemoterapista del banco de sangre del hospital Uyapar en Puerto Ordaz, María Mentor, confirmó para Nueva Prensa que desde mucho antes de la pandemia, este banco de sangre había dejado de analizar y procesar el líquido.

La Sociedad Venezolana de Hematología develó que para 2018, al menos, el 70% de los bancos de sangre públicos en el país dejó de funcionar por la misma escases de reactivos que el Gobierno de Maduro aún no la logrado detener.

Según una investigación de EFE Noticias la crisis a la hora de conseguir una transfusión se ha agravado tanto, que los pacientes deben asomarse al mercado negro para obtener la unidad de sangre que necesitan.

Sangre en el sector privado Debido a la dificultad que el sistema público le ofrece a los pacientes que requieren de transfusiones de sangre, muchas personas tienen que dirigirse al sector privado para saltarse los lapsos tan abultados de espera que, en la mayoría de los casos, no son proporcionales a la magnitud y urgencia de la enfermedad.

Roraima Núñez, doctora del Hemocentro privado Hemolab, aclaró que los costos de los estudios que se le hacen a la sangre son muy elevados. «La sangre no tiene ningún valor, la sangre es gratis. Lo que realmente cuesta son los estudios que se le hacen a la sangre. En la parte pública el Estado se encarga de eso, porque es muy elevado. Las personas no tienen idea lo costoso que es hacerle los estudios a la sangre. En la parte privada lo que se cobra es eso», informó.

«Hay países en donde ya una unidad de sangre ronda los 500 dólares. Todo eso va depender de todos esos estudios que se le vayan a hacer a la sangre. Son una serie de técnicas que le dan muchísima más seguridad al proceso, pero en medida que avanza la seguridad, también suben los costos», zanjó.

Desde 70 dólares, más del 50% del sueldo mínimo decretado por el Ejecutivo nacional, en adelante es que se consiguen las unidades de sangre en el mercado privado guayanés.

Día internacional del donante voluntario Este 14 de junio se celebra el día internacional del donante voluntario de sangre. En Venezuela este día llega en el marco de una crisis generalizada que obligó a sacar del sistema a la mayoría de los bancos de sangre públicos del país. Además, según la doctora Roraima Núñez, el donante voluntario en Venezuela no llega, ni siquiera, a la paupérrima cifra del 5%.

«Nuestras reservas cada día son menores. La demanda supera la oferta con creces, entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar. No podemos esperar a que alguien necesite un familiar para donar. Debemos hacer de esto un hábito, para estar seguro de que, en algún momento, cuando necesitemos de una transfusión, no sea necesario este calvario», instó.

-¿Cuáles son los requisitos para ser donante?

-Los requisitos son muy generales, como un buen estado de salud. Pero para mí el requisito más importante de todo es tener deseo. Deseos de poder salvar vidas, de contribuir con esta noble causa.

-Luego, de acuerdo a cada legislación hay ciertas normas. En Venezuela, por ejemplo, se necesitan personas entre los 18 y 60 años, que tengan un peso mayor a los 50 Kg, que tengan un estilo de vida saludable y luego, de acuerdo al examen físico que se haga, se determinará. Pero en líneas generales es promover la salud, en la medida en la que nosotros eduquemos a la población vamos a tener cada día más donantes para tener sangre en las neveras esperando.

-¿Cuáles son las consecuencias para un país que no promueve la donación voluntaria de sangre?

-Las consecuencias negativas ya nosotros la estamos viviendo. El hecho de que mucha gente se nos muera por no lograr una transfusión es prueba de ello. Hay una alta morbimortalidad, porque no disponemos del suministro de sangre oportuno y adecuado.

El Hemocentro Hemolab, ubicado en el C.C Costa América, con información de contacto 0414 8640363, realiza jornadas para promover la donación voluntaria de sangre, Asimismo, el Hemocentro de Guayana, ubicado en el 1-7-1 de San Félix, también recibe donantes voluntarios de sangre.

Brayan Silva

