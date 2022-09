Transfieren S/ 90,200 a la Contraloría para auditar a la Autoridad Portuaria Nacional

Entornointeligente.com /

Así lo determinó a través de la Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 0071-2022-APN-DIR, publicado hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La norma precisa que se autoriza la Transferencia Financiera a favor del Pliego 019: Contraloría General de la República, Unidad Ejecutora 001: Contraloría General, hasta por el importe de 90,200 soles. El monto está desagregado en 62,835 soles por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y por 27,185 soles en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, destinada a la contratación de la sociedad de auditoría externa que realizará la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2022 de la Autoridad Portuaria Nacional. Los recursos de la transferencia financiera autorizada no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos a la contratación de la sociedad de auditoría. La norma lleva la rúbrica del presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Manuel Hinojosa López. Ex 20220905 by Periodista Andina

Más en Andina: El @IndecopiOficial y @OSINERGMIN supervisarán abastecimiento de combustibles en el país https://t.co/cNYzsMAy3p Firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que tendrá una vigencia de dos años pic.twitter.com/TaOx3hyBny

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 5, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 5/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com