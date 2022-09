Transfieren S/ 81.1 millones para pagar personal asistencial de EsSalud

Entornointeligente.com /

Así lo estableció a través del Decreto Supremo N° 222-2022-EF publicado hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La norma precisa que se autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, hasta por la suma de 81 millones 133,780 soles, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estos recursos son para financiar la continuidad de las contraprestaciones del personal asistencial contratado por el Seguro Social de Salud (EsSalud) bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. La norma precisa también que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es responsable del monitoreo y seguimiento de los recursos transferidos en el presente Decreto Supremo. Asimismo, señala que el titular del Seguro Social de Salud (EsSalud) es responsable de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos transferidos en el presente Decreto Supremo, conforme a la normatividad vigente. También se precisa que los recursos transferidos en el presente Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son otorgados. La norma lleva la rúbrica del presidente de la República, Pedro Castillo y el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo. Ex 20220928 by Periodista Andina

