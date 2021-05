Transfieren S/ 158 millones para continuidad de centros de atención para el covid-19

Entornointeligente.com / Así lo estableció a través del Decreto Supremo N° 096-2021-EF, publicado hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La norma precisa la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para año fiscal 2021, hasta por la suma de 158 millones 462,004 soles a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Salud. Estos recursos están destinados para financiar la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal a nivel nacional, hasta el 30 de junio del 2021, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los recursos de la transferencia de partidas autorizados en el presente Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a ?nes distintos para los cuales son entregados. La norma lleva la rúbrica del presidente de la República, Francisco Sagasti; del ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza; y del ministro de Salud, Óscar Ugarte. Ex 20210504 by Agencia Andina

