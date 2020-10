Presidente: autoridades deben saber que son servidores del pueblo

Entornointeligente.com /

Desde Tamshiyacu, en la región Loreto , el Presidente dijo que la población es la base de la democracia, y no las autoridades, pues estas son fruto de la elección de la población. “Sin ustedes no habría autoridades. El 11 de abril vamos a elegir al nuevo Presidente o Presidenta y nuevos congresistas, todos nuevos porque no hay reelección, sangre nueva, gente joven, mujeres trabajadoras”, afirmó el Jefe del Estado. [Lea también: Presidente Vizcarra cumple agenda de trabajo en región Loreto ] Según remarcó, se trata de una oportunidad de cambio, de contar con gente buena, nueva, honesta que reclama el Perú, y ello depende de todos porque con el voto se define quién va a gobernar. Por lo tanto, exhortó a los peruanos a prepararse con tiempo y evaluar a los partidos y los candidatos que se presentarán en los comicios generales, para luego votar y fiscalizar su trabajo. “Así tendremos autoridades que trabajen de la mano del pueblo, que sepan que son servidores del pueblo, no que se sirven del pueblo. Es el objetivo de la elección y la democracia”, puntualizó. Vizcarra Cornejo brindó estos alcances durante su participación en la presentación del núcleo ejecutor del proyecto Noa Jayatai-Mujer , el primer núcleo integrado por mujeres nativas de la Amazonía peruana. El Mandatario estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, y de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro. Posterior a ello, el Presidente asistió al lanzamiento de la estrategia Cultivos Ancestrales, que busca revalorar el rol del adulto mayor como portador de saberes, conocimientos y prácticas ancestrales, activos culturales que forman parte del desarrollo local del distrito de Fernando Lores. (FIN) VVS GRM Más en Andina: Bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y de Acción Popular (AP) indicaron hoy que no firmarán la nueva moción de vacancia presidencial anunciada por la agrupación Unión por el Perú https://t.co/D7qkcJypUH pic.twitter.com/uRMWsYAdYX

Video: Presidente: autoridades deben saber que son servidores del pueblo Publicado: 20/10/2020

