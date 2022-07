Entornointeligente.com /

Enrique Benito Peñalva: «El running y la literatura son socios naturales»

Por Jorge Alonso Curiel

El deporte nos regala muchas cosas. No es solo una manera de estar en el mundo que nos ofrece salud y vitalidad, también es una forma de conocer personas que valen la pena y que se convierten en auténticos amigos. Pero para el vallisoletano residente en Tudela de Duero Enrique Benito Peñalva (1987), el deporte ha sido algo más: a través del running encontró su vocación de escritor. Estas dos pasiones, la literatura y el running , le han cambiado la vida. Dice que estas dos facetas tienen muchos puntos en común, que se alimentan una de otra, y lo más importante es que se siente absolutamente feliz expresándose zancada a zancada sobre el asfalto, y rellenando palabra a palabra las hojas de su trayecto literario. Enrique es un hombre apasionado, y comprometido, y eso se nota cuando pasas unas horas con él. Comprometido no solo con lo ya citado, sino además con la situación de los más desfavorecidos; por ello parte de su literatura y de su actividad social se enfoca en esto. De estos temas, y de muchos más, hablamos con Enrique Benito Peñalva. No se lo pierdan.

PREGUNTA. El que te conoce, Enrique, sabe que está al lado de una persona tremendamente apasionada con lo que hace. Esto es lo que trasmites. Para empezar, ¿la pasión es algo genético o es algo que también se aprende?

RESPUESTA . Creo que genético no, aunque por vitalidad destacó mucho mi abuela Flora. Mi madre supo estimularme cuando de pequeño me vio muy despierto e inquieto, y recibir esos estímulos en los primeros años de vida es vital de cara al adulto que luego se es. También digo que se aprende, pues en cierto modo he tenido una disciplina, en lo que eligiera. Cuando llegaba del colegio y decía a mi madre que quería apuntarme a kárate, o a inglés o Ajedrez, ella me decía que no podía ser un capricho, que era un compromiso para acudir hasta cuando no se tienen ganas, y lo hacía gustosamente, porque era lo que quería hacer y no me resultaba un sacrificio.

PREGUNTA. La Literatura y el mundo runner son dos de esas pasiones, dos maneras de situarte en el mundo, aunque también tienes el ciclismo dentro del mundo del deporte. Empezaste a escribir con 16 años, en concreto poesía y RAP; y poco después comenzaste a escribir crónicas deportivas. ¿Qué es lo que despertó esta vocación en ti, esa necesidad de expresarte en la página en blanco?

RESPUESTA . A esas edades el RAP conseguía lo que muchos profesores de Lengua no eran capaces de hacer: que muchos nos pusiéramos a escribir por voluntad propia. Era un poco una cuestión de pandilla; nos íbamos motivando unos a otros a escribir. En mi caso, me costaba mucho lo relativo a la redacción y a resumir, era muy negado para ello, y recuerdo que una profesora de Lengua que me daba en 1º de ESO, Nati, se llevaba muchos malos ratos porque me costaba escribir (no sé cómo reaccionaría esa mujer si se entera ahora de to lo que escribo, jajaja). También otros profesores en el instituto, especialmente Nacho y Fernando, me recriminaban que me costara escribir, que parecía que mis exámenes eran telegramas. A grandes rasgos, salí escritor de un foro de atletismo, pues no había tenido vocación por escribir.

PREGUNTA. En 2014 decidiste publicar tu primer libro, el ensayo No, gracias. ¿Por qué llegó esa necesidad de entregar a los lectores esa tu ópera prima ? ¿Qué es lo que ofreces al lector en este libro?

RESPUESTA . Cuando comencé a escribir de una manera más asidua, me di cuenta de que tenía una necesidad comunicativa, de expresar muchas ideas que quería contar al exterior y no quería callarme, y pensé que lo mejor sería plasmarlas en un pequeño libro que tratara sobre asertividad, agresividad y habilidades sociales, unos temas que también he tenido muy latente en el pensamiento.

PREGUNTA. Después vinieron más ensayos, como Ad Baculum , Cartas a un joven inmigrante , En torno al Maratón , Hacia un Horizonte sin Capitalismo , o el último, de este 2022: Réquiem por la España Vaciada . S e nota en tu obra ensayística una clara preocupación reivindicativa por la situación política y económica, también por las duras condiciones de los más desfavorecidos. Tu deseo de un mundo más justo para todos, en el que hayan más igualdad y menos discriminación, está muy presente. Hace pocos meses te podíamos encontrar también en las listas de un partido político en las últimas elecciones a las Cortes de Catilla y León. ¿Cómo se siente un escritor dentro del mundo de la política? ¿Qué visión puede aportar para solucionar los problemas?

RESPUESTA . En el entorno político me encuentro bien, aunque rehúyo de los cargos. Me interesa mucho, y me importa, y quizás por esas dos razones los temas políticos siempre están presentes en mis artículos y ensayos. Además, a grandes rasgos, por vivir en sociedad, y por ser animales sociales, culturales y políticos, todo en torno a la convivencia colectiva es política, no solo las instituciones o las siglas de los partidos.Un escritor puede aportar tanto a la política como cualquier otra persona que esté movilizada y reflexione sobre estos temas, y más a medida que la política sea más participativa. No todo puede reducirse al tecnicismo, pues la política exige tener despiertos los cinco sentidos, y atención en todo lo que nos rodea.

PREGUNTA. Enrique, te lo pregunto directamente: ¿Crees que el mundo tiene solución?

RESPUESTA . Tiene arreglo si conseguimos tomar conciencia del peligro que es el Capitalismo y poder derrocarlo, para no dejarle que siga aplicando su pedagogía. Un modelo económico que beneficia a una minoría y ha supeditado la vida planetaria, los derechos humanos, los servicios públicos o las democracias a la marcha de la economía no merece más oportunidades, y menos cuando cada crisis del Capitalismo la pagamos los de siempre. No se puede imponer que la vida en nuestra sociedad gire en torno a producir mucho y consumir del mismo modo, y hay que conseguir un modelo económico que nos sirva a la sociedad, y no que la sociedad sea quien sirva a la economía.

El autor recitando en un micro abierto

PREGUNTA. Pero no solo has escrito ensayo. Has ganado algunos premios literarios, como el Premi Badiu de Les Lletres de Poesía, o el Concurso de Cartas de Amor de Mijas. En 2019 también publicaste tu primer poemario Antología para no asediar a la chica del semáforo . Algunos dicen de ti que sobre todo eres un ensayista que se mete de vez en cuando en otros géneros. Yo no lo veo así. Creo que eres un escritor, y que escribes en el género que necesitas en cada momento. ¿Estoy en lo cierto?

Para mí, el running fue un revulsivo para escribir, pues puedo considerar que salí escritor de un foro de atletismo

RESPUESTA . Sí, y de hecho, aquel poemario fue un poco el momento preciso para ello. La prueba es que me llevó poco tiempo escribirlo desde que se me ocurrió, y enseguida tuve la obra terminada. Lo de los premios, a veces se fuerza la maquinaria para conseguir algo con lo que participar, pero en esas dos veces que fui premiado, fue algo mucho más fluido, como si hubieran puesto dichos certámenes a mi medida.

Portada del último número de julio de ‘Calle Running’

PREGUNTA. Me parece muy interesante también tu faceta periodística. Otra de tus pasiones es el runner; y a consecuencia de ello creas en 2015 la revista ‘Calle Running’, que se ha convertido en una publicación de referencia en Castilla y León sobre este tema. Tu práctica de este deporte te llevó a emprender la creación y dirección de esta publicación mensual que lleva 75 números, con una base sólida de suscriptores. ¿Cómo te surge la idea de ‘Calle Running’? ¿Había un vacío de este en las publicaciones periódicas?

RESPUESTA . Más que un vacío (que podía entenderse que lo hubiera, pues no existía una revista así, ni en Valladolid ni en otros territorios, aunque tiempo después tuve conocimiento de que muchos años antes sí hubo alguna similar en Barcelona. Y por lo visto, los comienzos de la gran ‘Corricolari’, la pionera en España, fueron un tanto similares), fue una idea que se me ocurrió que podía trabajar, creyendo conocer bien el mundillo. Tenía algún dinero ahorrado, poca estabilidad laboral, y me aventuré con este proyecto, que me ilusionó desde que se me ocurrió esa pequeña idea, y no tardé en comentársela a algún amigo, y me animaron a ello.

PREGUNTA. ¿Qué tiene el running , Enrique, que a tanta gente engancha? ¿Qué ha aportado a tu vida?

RESPUESTA . Es un deporte maravilloso que te permite vivir experiencias inimaginables y conocer a gente estupenda. Te brinda ilusiones y te hace sentir bien. En mi caso, llegó a mi vida en el momento en que debía llegar, cuando más hundido estaba, a causa de problemas económicos en casa, problemas familiares y de salud. En los últimos tiempos, me lo ha aportado todo.

PREGUNTA. La Literatura y el running, ¿tienen muchos puntos en común?

RESPUESTA. Por supuesto que la Literatura y el running son socios naturales. El running son muchas emociones por descubrir, ideas por divulgar, crónicas de carreras, epopeyas… Con el ciclismo, son los dos deportes con más liturgia que hay, y la prueba de ello es que cada vez es un tema sobre el que más gente escribe, y en el mundillo ya somos muchos quienes hemos publicado obras, escribimos crónicas, blogs, etc. Para mí, el running fue un revulsivo para escribir, pues puedo considerar que salí escritor de un foro de atletismo. Allí solía poner mis crónicas, recibí mucho ánimo por parte de otros foreros, y eso me fue animando a escribir mucho más, y a probarlo también con otros temas.

PREGUNTA. Hablábamos antes de los premios literarios que has conseguido. Pero también en tu revista creaste el año pasado el Primer Certamen de Relato Corto ‘Calle Running ‘, con el tema del runner en Valladolid, con éxito de participación. Y ya están las bases de la segunda convocatoria para este año 2022. Háblanos un poco de esta iniciativa.

RESPUESTA . Desde ‘Calle Running ‘ siempre hemos querido no encorsetarnos, hacer que cada número sea diferente: convocar quedadas atléticas, colaborar en la organización de carreras, promover coloquios, etcétera. Teniendo tanta vinculación a la literatura, y conociendo el mundo de pequeños mundos que es el de los concursos literarios, quise estar en él ya no solo como participante, sino como convocante, con un tema que no suele ser habitual en los concursos literarios, pues pocos hay centrados en la temática deportiva. El segundo certamen ya está convocado, como bien señalas, y en esta ocasión centrado en «Correr: Entre el dolor y el Placer».

Portada de Réquiem por la España Vaciada

PREGUNTA. No quisiera cerrar la entrevista sin hablar de tu último libro publicado este año: Réquiem por la España Vaciada (Ed. Maxtor). Es una tragedia lo que está sucediendo en nuestro entorno rural, y es indispensable hablar y escribir sobre ello. ¿Por qué estamos dejando morir a nuestros pueblos, Enrique?

RESPUESTA . A causa de la necropolítica que aplica el Capitalismo. Garantizar servicios, infraestructuras y empleo en el mundo rural pasa en buena parte por boletines oficiales y por los impuestos, los mismos que el poder económico no quiere pagar. La gente del mundo rural, para el modelo económico, no es rentable su existencia allí, pues no les sirven ni como productores ni como consumidores. Por eso mismo también, la apuesta económica para el mundo rural es la de la agricultura y ganadería intensiva, y la de la producción de energía a gran escala.

PREGUNTA. Vamos a mirar al futuro. ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Qué es lo que deseas?

RESPUESTA . A corto plazo, mis proyectos son el próximo número de la revista, y seguir con algunas presentaciones pendientes de Réquiem por la España Vaciada. Siempre hay algo guardado en borradores, pero difícil determinar si publicarlo o no. Quizá lo próximo que publique tenga que ver con la Historia del Atletismo Popular en Valladolid, pues un amigo me animó a ello, y yo le comenté que si escribo al respecto, sería coescribiéndolo con él, y aceptó. Eso sí, todavía es una idea en el aire. Dentro de unos años me veo escribiendo, aunque no sé exactamente qué. Supongo que como en estos últimos años, de los mismos temas y en las mismas dosis.

PREGUNTA. Por último, te hago la misma pregunta con la que siempre cierro todas las entrevistas de este espacio llamado TRAMO SEÑALIZADO. CONVERSACIONES CON PERSONAS APASIONADAS CON SU OFICIO. Enrique, ¿merece la pena apostar por ser quien se es? ¿Por lo que da sentido a nuestra existencia a pesar de todas las dificultades?

RESPUESTA . Por supuesto que merece la pena apostar por ser quien se es, y apostar por lo que se cree, ya sea para bien o para mal. Si hay que fallar, que no sea inducido por otra gente. Tenemos solo una vida, un premio que no podemos desaprovechar.

