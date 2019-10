‘Traktatie president is persoonlijke aangelegenheid’

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – “De man is jarig en op je verjaardag is het gebruik dat je trakteert. Iedereen doet dat op zijn eigen manier.” Zo reageert bestuurskundige August Boldewijn op meningen van critici over het besluit van president Desi Bouterse, om in verband met zijn 74ste jaardag, zondag, sociale instellingen en andere behoeftigen te gedenken met voedselpakketten en andere spullen.

Zowel op sociale media als in opbelprogramma’s is er kritiek geleverd op het gebaar van de president. Sommigen zijn van mening dat het staatshoofd hiermee erkent dat de nood onder het volk hoog is. Boldewijn: “Als hij vindt dat hij het gebaar moet maken, dan is het zijn goed recht. Het is zijn geld en hij mag het besteden hoe hij wil.”

Het zou volgens de bestuurskundige anders zijn geweest als de president dit uit belastingmiddelen zou financieren. “Laten we dat niet hopen.” De NDP heeft gemeld dat de kosten voor de uitvoering van dit project door de president en verschillende ondernemers worden gedekt. Het is niet de eerste keer dat het staatshoofd besluit om zijn geboortedag op deze manier te gedenken.

Boldewijn stelt dat dit een “persoonlijke aangelegenheid” betreft en dat de economische situatie er niet toe doet. “Als hij gebruik zou maken van staatsmiddelen en daarmee groots zou uitpakken, zou ik dat wel vreemd vinden. In dit geval zegt de man: ik ben jarig, de Heer heeft me gezegend met nog een jaar en die blijdschap wil ik met anderen delen.”

Meer dan vijfhonderd instellingen waaronder gebedshuizen, kindertehuizen, bejaardentehuizen en internaten worden getrakteerd op huishoudelijke spullen. Verder worden er landelijk 26.000 voedselpakketten gedoneerd.

