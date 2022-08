Traje del Monstruo se alquila para fiestas

Entornointeligente.com /

Tiene una boda, un cumpleaños o una fiesta del trabajo y no sabe con qué animarla. ¿Qué le parece si le pone un tono morado al festejo y levanta ese ambiente con el Monstruo del Saprissa?

No es broma, usted puede alquilar el traje de la mascota del equipo más ganador del país. Eso sí, tenga en consideración que tremendo invitado de lujo no sale nada barato, pero no hay duda de que sí será la sensación de la fiesta.

El equipo tibaseño ofrece esta opción para todos los seguidores morados que deseen llevar su pasión futbolera hasta cualquier evento privado que tengan que organizar.

La única condición de la escuadra de San Juan de Tibás para alquilar el traje es que el evento en el cual el Monstruo haga su aparición no comprometa la imagen institucional del equipo.

¿CUÁNTO CUESTA?

Como se dijo, los precios no son para nada cómodos, pero quienes sean abonados de la institución 36 veces campeona nacional recibirán un descuento muy considerable.

Lo anterior como parte de los beneficios que la S les da a sus seguidores más fieles, los cuales también pagan anualidades con montos que varían entre los ¢63.280 y los $977 (¢651.590), según las localidades.

El precio regular por hora para arrendar la famosa botarga es de $220, poco menos de ¢147.000, sin embargo, para los socios el costo queda en $187 (¢125.000).

El 50% del monto total debe pagarse por adelantado y la otra mitad se cancela posterior al evento.

¿POR QUÉ TAN CARO?

Lo elevado del monto se atribuye a que la oferta no es solo por el alquiler del traje. Con el fin de garantizar que el disfraz de su mascota no sufra daños y la imagen de la institución no se vea perjudicada, Saprissa incluye en la oferta a un empleado encargado de utilizar el traje durante el evento para el cual fueron contratados.

Un factor no negociable es que la persona que hace el pago tiene la obligación de recoger en las instalaciones de La Cueva la botarga y a quien se vestirá con esta, así como regresarla una vez que finalice la fiesta o celebración.

Y ponga mucha atención, porque el tiempo del alquiler empieza a correr desde que el traje sale del Estadio Ricardo Saprissa hasta que vuelve, así que si planea llevar al Monstruo a un evento tenga muy buena noción del tiempo para que no termine pagando de más.

La solicitud para que la mascota del Saprissa llegue a su fiesta se debe hacer con una antelación de 1 a 2 semanas vía correo electrónico a la dirección [email protected] .

ALQUILER DEL MONSTRUO

$220 (¢147.000) precio regular.

$187 (¢125.000) precio para abonado.

*Por hora.

PERIODISTA: Kevin Valverde Ramírez

EMAIL: [email protected]

Jueves 18 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com