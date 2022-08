Trai nghiem thu vi khi mua ve tai Tropicana Park Ho Tram

Entornointeligente.com /

Tropicana Park là công viên nổi bật thuộc khu nghỉ dưỡng Novaworld Hồ Tràm. Nơi đây, có vô số trò chơi hấp dẫn thế nhưng vui chơi xong bạn đã biết ăn gì chưa? Bài viết sẽ gợi ý cho bạn đến Công viên Tropicana Hồ Tràm ăn gì ngon mà hấp dẫn nhé.

Giới thiệu về công viên Tropicana Hồ Tràm

Khai trương vào năm 2021, Công viên giải trí Tropicana Park nằm trong tổ hợp NovaWorld Hồ Tràm, bao gồm công viên nước và công viên khám phá. Khu vui chơi có quy mô khoảng 17ha, với ý tưởng chủ đạo là tái hiện văn hóa Polynesia tại vùng biển Thái Bình Dương.

Du khách khi mua vé Tropicana Park khách du lịch sẽ được trải nghiệm vô số hoạt động, trò chơi hấp dẫn cùng không khí sôi động. Mỗi khu vực đều có màu sắc chủ đạo, làm cho không gian thêm phần thu hút.

Đến với công ty bạn thấy những Tiki Head, cột Totem như một thủ thuật nhỏ không gian ở Tropicana Park. Đây là tổ chức giáo dục biểu tượng, đặc trưng của người Polynesia.

Và sau những chuỗi trò chơi liên hoàn, bạn sẽ đến với những ngôi làng của người Polynesia như Tiki Hut và khu Tiki Bar để xem biểu diễn nghệ thuật và thưởng thức những món ăn độc đáo, mang đậm hương vị hải nhiệt. Cùng tìm hiểu về 2 khu vực này để giải đáp thắc mắc cho Tropicana Hồ Tràm ăn gì nhé.

Đến Tropicana Hồ Tràm ăn gì ngon nhất?

Không một cuộc vui chơi nào không cần bổ sung năng lượng sau một ngày dài hoạt động. Và đến với Tropicana Hồ Tràm ăn gì, gợi ý cho bạn một khu ăn uống độc lạ là Tiki Hut. Nhà hàng có thực đơn đa dạng, món ăn ngon nóng hổi, ​​ngập tràn hương thơm. Các món ăn ở đây mang đậm phong cách hawaii vùng duyên hải nhiệt với nguyên liệu làm sạch an toàn cho sức khỏe và đặc biệt là thân thiện với môi trường như ly gi giấy, ống

Nhân viên tại đây phục vụ nhanh, món ăn nhanh và vừa ăn bạn có thể nghe những điệu nhạc tuyệt vời.

Thêm một điểm ăn uống thả ga, lại sôi động mà bạn không thể bỏ qua nữa là Tiki Bar nằm ở khu vực hồ Maui Lagoon. Hồ Maui Lagoon thiết kế đảo nhỏ mô tả ngôi nhà truyền thống của dân tộc Polynesia, thật tuyệt vời trên đảo, bạn có thể thưởng thức đồ ăn và tận hưởng không khí lễ hội trong buổi biểu diễn đường phố.

Vậy là bạn đã biết đến Tropicana Hồ Tràm ăn gì rồi, giờ thì cùng mình khám phá nơi này có gì hấp dẫn nhé.

Xem thêm: Hướng dẫn đặt vé Tropicana Park Hồ Tràm 2022 Những trải nghiệm thú vị tại Tropicana Hồ Tràm

Ến với Công Viên Bạn Sẽc Cơ

Thêm nữa là các trò chơi tại công viên đều phù hợp với mọi lứa tuổi. Bạn có thể tham gia một số hoạt động sau như Lava Lanes, tàu bay Puna, phá Bora, Vượt thác Kahuna, Pele quyền năng, Đu đưa cùng Mamala.

If if speed and feel strong, the public member is also have the following activities of a nhẹ nhàng để bạn thư giãn đó nhé. Các gia đình có em đừng bỏ qua các trò chơi tương tác như: Thuyền nâng, Núi lửa phun trào, Tuổi thơ Haumea, Tháp cổ Tiki…, Khun v Kappaỻ

Không chỉ có hàng loạt hoạt động giải trí hấp dẫn ở đây mà thường xuyên diễn ra lễ hội âm nhạc quy mô lớn hội tụ các ngôi sao trong nước và quốc tế vô số những buổi diễn thường niên được đầu tư hoành tráng.

Cần chuẩn bị những gì khi đi chơi công viên

Khi chơi công viên Tropicana Hồ Tràm để có một thú vị hoạt động, bạn cần chuẩn bị những gì? Cùng xem nhé.

Trang bị thêm mũ, kính râm và đừng quên bôi kem chống nắng

Trang bị chống nước sẽ giúp điện thoại bảo vệ.

Tropicana Park có quy định chế độ khách hàng theo thức ăn và nước uống từ bên ngoài vào. Please mang theo tiền để mua thức ăn vặt hoặc thức uống tại đồ ăn.

Vậy là bạn đã biết đến công viên Tropicana Hồ Tràm ăn gì ngon rồi. Hy vọng với những thông tin trên halo travel , bạn có thể lên kế hoạch tận hưởng những trò chơi cảm giác mạnh tại kinh đô giải trí

