Trago ginebra: con buen viento en América Latina

Entornointeligente.com /

En un rincón de Escocia, una fusión de esencias de pepino y pétalos de rosa en un baño de ingredientes botánicos vaporizados produce los sabores y aromas vibrantes de Hendrick’s Gin , la ginebra escocesa desarrollada por la maestra destiladora Lesley Gracie, quien con sus combinaciones «creativas y refrescantes» convirtió un don que la acompaña desde los cuatro años, en un negocio mundial, que para el 2021 vendió 15,6 millones de botellas (750ml).

(Lea: ¿El Banrep intervendrá el mercado cambiario por el alza del dólar?).

Esta ginebra, que nace en 1999 , concentra gran parte de sus ventas en Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España y Australia. Sin embargo, la diversidad de Latinoamérica con sus sabores caribeños y amazónicos han puesto a esta región en la mira de la marca, no solo por la versatilidad de combinaciones que posibilita la amplia variedad de botánicos e ingredientes autóctonos, sino también por el crecimiento acelerado que han tenido las ventas en países, como Colombia, en los que presentado un crecimiento de más del 150% para el primer semestre de 2022 comparado con el mismo periodo en 2019.

Así lo cuentan Lesley Gracie, en medio de su visita a Colombia y Carolina Ángel, gerente de marca en el país, para Portafolio.

¿Qué implica ser una de las mujeres más importantes en la industria licorera? ¿Es prueba del empoderamiento femenino en el sector?

L.G: Es una pregunta muy extraña, porque cuando me uní a la industria del ginebra, muchas de las personas que allí trabajaban también eran mujeres. (…) En nuestra compañía no hay diferencia entre hombres y mujeres. De hecho, en nuestra producción técnica hay más mujeres que hombres, pero es casi lo mismo.

El conseguir llegar a ciertos lugares es realmente donde está la fuerza y empoderamiento, si quieres algo, ve por ello.

Lesley Gracie

Cortesía

¿Cuál es el propósito de la visita de Gracie a Colombia?

C.A: Colombia se vuelve un mercado referente a nivel mundial cada vez más en términos de espirituosos, porque toda esa diversidad que tenemos, esa autonomía de frutas, todo nuestro trópico, nos da una versatilidad en cuanto a ingredientes muy amplia y Hendrick’s es un líquido totalmente afín a esa versatilidad.

Entonces, el propósito como tal de la visita de Lesley es reforzar el mensaje de que Colombia es y cada vez más se vuelve un mercado relevante no solo para nuestra compañía, sino también para el mundo de los destilados.

¿Qué papel juega Latinoamérica en el crecimiento de la marca?

C.A: Quien está llevando el crecimiento ahora de Hendrick’s y de las marcas de los ‘spirits’ como tal es Latinoamérica. Cuando los países que son tan grandes en términos de mercado como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, ya están en su máximo esplendor, al final quien apalanca el crecimiento de las marcas a nivel mundial son los países emergentes. (…) Latinoamérica juega un rol fundamental (…) porque nos volvemos un mercado relevante para el crecimiento de las marcas a nivel global.

¿Se ha inspirado en Latinoamérica para sacar un nuevo sabor?

L.G: Todas las variedades en Hendrick’s son muy diferentes, pero hay historias detrás de todas ellas. La próxima va a ser ‘Neptunia’, inspirada en la costa y los botánicos costeros, y ‘Amazonia’, que está inspirado en un viaje a Venezuela, que al quitar la tapa de la botella huele igual que la selva.

¿Hendrick´s Gin se ha visto afectado por la escasez de fertilizantes?

L.G: Los botánicos que usamos no provienen del Reino Unido, sino de todo el mundo. Así que los precios están generalmente subiendo por el trabajador y la inflación general. Depende de la cosecha también. Porque si un agricultor espera producir mil toneladas cuando la cosecha no es buena, y solo produce 700 toneladas, también tendrá que intentar recuperar sus costos, por lo que el precio aumentará debido a la disponibilidad. Sin embargo, no hemos visto un alto incremento, ninguno.

¿Se han visto afectados por el precio del dólar o escasez de insumos?

C.A: Actualmente el tema del dólar no afecta directamente el precio al que nosotros vendemos Hendrick’s, porque todas nuestras importaciones y pricing (fijación de precios) está hecho siempre en pagos.

(Además: Alianza in se pronuncia frente a sanciones contra apps de movilidad).

Pero claramente nos va a afectar en los colaterales o temas de producción que se hacen en otros países por la traducción a los niveles de dólar. Pero como tal el precio de Hendrick’s, de la botella, no está afectada por eso.

En el caso de productos como Glenfiddich los empaques como tal de la botella, los corchos de los whisky están súper agotados. (…) Una coyuntura tal que hoy ni siquiera estamos supliendo las necesidades de Colombia en términos de volumen para cubrir lo que quisiéramos cubrir. Básicamente estamos vendiendo lo que hay, pero realmente no lo que quisiéramos por temas de botella y corcho.

¿Cómo ha sido el crecimiento de la marca en Colombia durante los dos últimos años?

C.A: Realmente hemos visto un crecimiento importante. Hendrick´s es una marca que ha venido creciendo a doble digito desde el lanzamiento, y los años de covid que tuvimos desde el 2019 hasta acá no fueron un impedimento para ese crecimiento. Inclusive, en el año de pandemia creció a doble digito. Eso nos demuestra que no importa casi lo que pasa en el contexto social, Hendrick’s continúa siendo una marca aspiracional y los clientes nos buscan donde estemos.

PORTAFOLIO

LINK ORIGINAL: Portafolio

Entornointeligente.com