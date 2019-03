Tragédia em queda de avião faz 157 mortos. Não há portugueses entre as vítimas – Mundo – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / Não há sobreviventes na queda do avião da Ethiopian Airlines que se despenhou a caminho de Nairobi, capital do Quénia, com 157 pessoas a bordo, entre as quais 149 passageiros e oito tripulantes. Segundo avança a companhia aérea, na lista oficial de nacionalidades dos passageiros do voo, também não existem portugueses entre as vítimas mortais. Também o Governo português anunciou este domingo que não dispõe de informações que indiquem a existência de vítimas nacionais no acidente aéreo, indicou à Lusa fonte da Secretaria de Estado das Comunidades. A mesma fonte precisou que as autoridades portuguesas acompanharam os desenvolvimentos deste acidente na Etiópia, sem sobreviventes, através de contactos com as Embaixadas de Portugal em Adis Abeba (Etiópia) e no Quénia, mas também com as autoridades locais e com outras representações diplomáticas, nomeadamente ao nível dos países da União Europeia (UE), acreditadas no território etíope.

A bordo seguiam passageiros de 35 nacionalidades, entre os quais dois espanhóis, 32 quenianos, 18 canadianos, nove etíopes, oito chineses, oito italianos, oito norte-americanos, sete britânicos, sete franceses, seis egípcios, cinco holandeses, um moçambicano, dois marroquinos e três russos. Entre as vítimas estariam 12 pessoas que trabalha para as Nações Unidas. O Secretário-Geral da ONU, o português António Guterres, lamentou no Twitter a tragédia. Deeply saddened by the news this morning of the plane crash in Ethiopia, claiming the lives of all on board. My heartfelt condolences to the families and loved ones of all the victims — including our own @UN staff — who perished in this tragedy.

— António Guterres (@antonioguterres) March 10, 2019 Accident Bulletin no. 3 Issued on March 10, 2019 at 4:59 PM pic.twitter.com/5UOxsbl24f

— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10 de março de 2019 A aeronave – um Boeing 737-800 MAX que tinha entrado ao serviço há poucos meses – seguia de Addis Adaba, na Etiópia, em direção à capital queniana. O piloto do Boeing reportou dificuldades técnicas e pediu para regressar ao aeroporto de origem. O pedido foi aceite pelos controladores aéreos mas nunca chegou a ser concretizado, revelou o presidente da Ethiopan Airlines em conferência de imprensa. O comandante da aeronave, Yared Getachew, era um piloto experiente e tinha mais de 8 mil horas de voo. Já o co-piloto, Ahmed Nur Mohammod, voou 200 horas. Numa publicação no Twitter, a companhia aérea refere que é ainda “muito cedo” para apurar as causas do acidente mas que as investigações vão ser levadas a cabo em colaboração com a Boeing e a Autoridade de Aviação Civil da Etiópia.

De acordo com o site FlightRadar , a aeronave que este domingo se despenhou mostrou instabilidade na velocidade ao descolar do aeroporto. O acidente com o avião Boeing 737 ocorreu cerca de seis minutos após a descolagem na capital da Etiópia. “Está confirmado que o avião caiu às 8h44”, disse um porta-voz da companhia aérea às primeiras após o alerta. Este é um modelo novo da Boeing que havia chegado à companhia há poucos meses. Recorde-se que em outubro do ano passado houve um acidente no mar de Java, também com este novo modelo , no qual morreram 189 pessoas. Este é o segundo acidente em cinco meses com o Boeing 737-800 MAX. O gabinete do primeiro-ministro da Etiópia enviou condolências via Twitter às famílias das vítimas mortais no acidente. The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) 10 de março de 2019 A Ethiopian Airlines publicou um comunicado no Twitter onde explica os contornos do acidente. A aeronave com registo ET-AVJ, um Boeing 737 MAX, descolou às 8h38 – hora local – tendo o contacto sido perdido às 8h44. A companhia aérea confirmou ainda que, a bordo, seguiam 157 pessoas no momento do acidente. Accident Bulletin no. 1 Issued on march 10, 2019 at 11:00am Ethiopian Airlines will release further information as soon as it is available. Updated information will also be on Ethiopian Airlines website at https://t.co/Je7pXoKxHh pic.twitter.com/07wKZHPVPl

— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10 de março de 2019 Companhia aérea mostra local onde avião se despenhou A Ethiopian Airlines mostrou uma imagem do local onde o avião que transportava 157 pessoas a bordo se despenhou. No Twitter, a companhia aérea refere que o CEO do grupo está no “local do acidente” e que confirma que não há sobreviventes nesta tragédia. Accident Bulletin no. 2 Issued on march 10, 2019 at 01:46 PM pic.twitter.com/KFKX6h2mxJ

— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10 de março de 2019

