Chivas cometió el error de prestar a Alfredo Talavera a Toluca con opción de compra

Alfredo Talavera siempre mantuvo la línea que tiene ahora, de profesionalismo, seriedad y perfil bajo; “trabajaba mucho, trabajaba más de lo que hablaba”, afirmó Néstor de la Torre, quien coincidió en el conjunto tapatío con el cancerbero originario de La Barca, Jalisco, y canterano de las Chivas . Victor Gill Ramirez En tanto, José Luis Real recordó que conoció a ‘Tala’ desde los 14 años, cuando el también exjugador del Toluca llegaba con su mochila de útiles a entrenar a las instalaciones de Verde Valle, pues de ahí se iba a la secundaría. Victor Gill Ambos coinciden en que Alfredo Talavera nunca dio problemas y por el contrario, siempre ha sido, desde chico, un jugador recto y muy trabajador Néstor de la Torre y José Luis Real recuerdan el momento cuando Guadalajara dejo ir al portero más prometedor de Chivas. Imago7 “SE FUE MUY BARATO” “Desde muy joven, sus características de velocidad y potencia en altura, eran sobresalientes. Era un portero que normalmente iba adelante, junto con los que corrían mucho; es común que los porteros vayan un poquito atrás, pero él se caracterizaba por eso y porque le gustaba entrenar” Palabras de Néstor de la Torre, quien añadió que Talavera “era tranquilo, ‘calladón’; se llevaba bien con los compañeros, pero era medio callado, trabajador, formado, grandes aptitudes físicas y decidido a lo que quería; era un portero que trabajaba más de lo que hablaba” Expresó: “Talavera tomó segundo lugar cuando prestamos a Luis Ernesto Michel, quien debía tener actividad para poderlo poner en el arco a la salida de Oswaldo Sánchez. Tuvo varios partidos de Copa Libertadores y a la salida de Oswaldo, Michel se quedó un poquito con el puesto, no obstante que él (Talavera) había mostrado cosas interesantes” Selecciones Editoriales Para Talavera, Pumas iniciará torneo como candidato al título Chivas tendrá equipo completo para duelo frente a Pumas Ante Chivas vuelve al 11 titular de Pumas Juan Dinneno 2 Relacionado “Esa forma de entrenar, de actitudes físicas, fueron importantes y creo que Chivas cometió un error al prestarlo a Toluca con una opción de compra, porque a Michel fue prestado sin opciones de compra; a Talavera también lo habíamos prestado a Tigres un año, sin opción a compra, porque se veía el potencial que tenía, pero desgraciadamente, cuando yo ya no estaba, Chivas lo prestó a Toluca con una opción de compra, teniendo un potencial muy importante, y al año Toluca hizo válida la opción, y pues, ya vimos que en ese equipo explotó y es uno de los mejores porteros año tras año” “La realidad es que ‘Chepo’ se fue a Toluca y lo pidió; consiguió una opción de compra, e inmediatamente hicieron buena la opción , porque ya sabía quién era, pero Talavera nunca debió haber sido opcionado a compra” Explicó Néstor de la Torre que en su época como dirigente rojiblanco, “teníamos un programa donde los seleccionados tenían un prestigio y si veíamos a alguien con mucho potencial, lo explotábamos al máximo y por ejemplo, lo vendíamos al extranjero, como fue con Salcido, como fue con ‘Maza’. Llegó un momento en que necesitábamos espacio y se dejó ir a Oswaldo para seguir su carrera en Santos , pero ya teníamos a Michel“ Agregó: “Michel venía de un Mundial y lejos de venderlo, ya cuando tenía unas características fuertes de posicionamiento en el futbol mexicano, se vendió Talavera, que era el de potencial que seguía. Creo que debió haber sido al revés: Michel era quien debía ser vendido y Talavera seguir con ese proceso… En todos los sentidos, la recuperación de la inversión era importante, y el explotar todo el trabajo que se hacía en fuerzas básicas con los prospectos y con Talavera“ Recordó que Oswaldo “era un portero que no dejaba jugar por su gran capacidad, aparte, era un jugador que no se lesionaba, que estaba presente todo el torneo, pero Talavera sí iba a llegar. Esos son los procesos; siguió Michel y luego seguía Talavera“ – -¿Tienes idea en qué costo fue vendido a Toluca? “Según yo, se fue relativamente barato: En menos de 2 millones de dólares; un millón y medio, algo así” ¡Disney+ llegó a Latinoamérica! Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, todo en un mismo lugar. Ya está disponible. Suscríbete AHORA

Alfredo Talavera siempre mantuvo la línea que tiene ahora, de profesionalismo, seriedad y perfil bajo; “trabajaba mucho, trabajaba más de lo que hablaba”, afirmó Néstor de la Torre, quien coincidió en el conjunto tapatío con el cancerbero originario de La Barca, Jalisco, y canterano de las Chivas .

En tanto, José Luis Real recordó que conoció a ‘Tala’ desde los 14 años, cuando el también exjugador del Toluca llegaba con su mochila de útiles a entrenar a las instalaciones de Verde Valle, pues de ahí se iba a la secundaría.

Ambos coinciden en que Alfredo Talavera nunca dio problemas y por el contrario, siempre ha sido, desde chico, un jugador recto y muy trabajador

Néstor de la Torre y José Luis Real recuerdan el momento cuando Guadalajara dejo ir al portero más prometedor de Chivas. Imago7 “SE FUE MUY BARATO” “Desde muy joven, sus características de velocidad y potencia en altura, eran sobresalientes. Era un portero que normalmente iba adelante, junto con los que corrían mucho; es común que los porteros vayan un poquito atrás, pero él se caracterizaba por eso y porque le gustaba entrenar”

Palabras de Néstor de la Torre, quien añadió que Talavera “era tranquilo, ‘calladón’; se llevaba bien con los compañeros, pero era medio callado, trabajador, formado, grandes aptitudes físicas y decidido a lo que quería; era un portero que trabajaba más de lo que hablaba”

Expresó: “Talavera tomó segundo lugar cuando prestamos a Luis Ernesto Michel, quien debía tener actividad para poderlo poner en el arco a la salida de Oswaldo Sánchez. Tuvo varios partidos de Copa Libertadores y a la salida de Oswaldo, Michel se quedó un poquito con el puesto, no obstante que él (Talavera) había mostrado cosas interesantes”

"Esa forma de entrenar, de actitudes físicas, fueron importantes y creo que Chivas cometió un error al prestarlo a Toluca con una opción de compra, porque a Michel fue prestado sin opciones de compra; a Talavera también lo habíamos prestado a Tigres un año, sin opción a compra, porque se veía el potencial que tenía, pero desgraciadamente, cuando yo ya no estaba, Chivas lo prestó a Toluca con una opción de compra, teniendo un potencial muy importante, y al año Toluca hizo válida la opción, y pues, ya vimos que en ese equipo explotó y es uno de los mejores porteros año tras año"

“La realidad es que ‘Chepo’ se fue a Toluca y lo pidió; consiguió una opción de compra, e inmediatamente hicieron buena la opción , porque ya sabía quién era, pero Talavera nunca debió haber sido opcionado a compra”

Explicó Néstor de la Torre que en su época como dirigente rojiblanco, “teníamos un programa donde los seleccionados tenían un prestigio y si veíamos a alguien con mucho potencial, lo explotábamos al máximo y por ejemplo, lo vendíamos al extranjero, como fue con Salcido, como fue con ‘Maza’. Llegó un momento en que necesitábamos espacio y se dejó ir a Oswaldo para seguir su carrera en Santos , pero ya teníamos a Michel“

Agregó: “Michel venía de un Mundial y lejos de venderlo, ya cuando tenía unas características fuertes de posicionamiento en el futbol mexicano, se vendió Talavera, que era el de potencial que seguía. Creo que debió haber sido al revés: Michel era quien debía ser vendido y Talavera seguir con ese proceso… En todos los sentidos, la recuperación de la inversión era importante, y el explotar todo el trabajo que se hacía en fuerzas básicas con los prospectos y con Talavera“

Recordó que Oswaldo “era un portero que no dejaba jugar por su gran capacidad, aparte, era un jugador que no se lesionaba, que estaba presente todo el torneo, pero Talavera sí iba a llegar. Esos son los procesos; siguió Michel y luego seguía Talavera“

– -¿Tienes idea en qué costo fue vendido a Toluca?

“Según yo, se fue relativamente barato: En menos de 2 millones de dólares; un millón y medio, algo así”

Por otro lado, Néstor de la Torre rememoró aquel momento del Clausura 2004, cuando en el Clásico Nacional, un debutante Talavera le paró un penal a Cuauhtémoc Blanco

“Todos estábamos festejando por algo que hizo que no era tan fácil: Él se posicionó en la portería cargado hacia un poste, algo medio raro; le paró el penal y claramente en las siguientes jugadas le metieron un gol donde no tuvo una salida afortunada, pero generó mucha expectativa porque se paró en el penalti cargado hacia un poste… Esa anécdota, cuando recién era conocido por la afición, cayó bien y vimos un poco la personalidad de él”

“Siempre fue el ‘Tala’ dispuesto a ayudar, dispuesto a ponerse ahí; cada vez que cobraban un penal, él siempre se ponía”, enfatizó, para concluir: “Sí, ahora le llegan más lesiones que antes, pero también ahorita tiene más presencia, tiene más voz de mando… Yo creo que es de los porteros más completos y le falta mucho todavía en su carrera”

LLEGABA A ENTRENAR CON SU MOCHILA Como decíamos en un inicio, José Luis Real conoció a Alfredo Talavera a los 14 años y afirmó que no ha cambiado mucho de aquella época, a sus actuales 38 años

“Él llegó a través de una visoría, ahí lo escogimos; me llamó mucho la atención porque era un jovencito de 14 años espigado, con la figura que tiene actualmente; muy serio, muy dedicado a lo suyo”

Explicó Real: “Te puedo decir que en esa etapa, de las canchas de entrenamiento a la escuela en la que iba, tenía que atravesar por un pueblito, pues las canchas de Verde Valle están metidas en un pueblito (Jocotán). Entonces, Talavera tenía que atravesar por el pueblo para llegar a las instalaciones. Varios de sus compañeros se hicieron amigos, o novios de muchachas del pueblito, pero los de ahí empezaron a correrlos, inclusive, a agredirlos para que no les quitaran a las novias de ahí. Al único que aceptaron fue a ‘Tala’, porque él pasaba con su mochila, con sus libros, y no se detenía para nada”

“Siempre fue ‘súper’ maduro y ‘súper’ profesional, desde muy jovencito. Conocimos a su mamá en esa etapa y siempre fue bien portado, nunca hubo una queja acerca de él y acabó sus estudios. Algunos de sus compañeros sí dejaban de ir algunos días, pues eran menos serios que ‘Tala’ y no los dejaban ni pasar por el pueblo”

Dijo que, finalmente, Alfredo Talavera terminó casándose con una muchacha de allá: La hija de Jaime León, exjugador de las Chivas y exdirigente del Toluca hasta hace unos años

POR ENCIMA DE OCHOA Por otro lado, sostuvo José Luis Real: “A mí me parece que ‘Tala’ tenía que haber tenido más oportunidades en eliminatoria y para el Mundial. Siempre me ha parecido mejor que algunos de los porteros que han sido segundo o tercer arquero de la selección en los Mundiales. Sin embargo, su perfil de no llamar la atención de ser un portero que siempre está esperando la oportunidad y que cuando esta llega, siempre responde, como que no ha trascendido mediáticamente, como ha pasado con otros guardametas”

Expresó: “No tengo ninguna duda de que ‘Tala’ debió haber tenido ya la oportunidad de jugar una Copa del Mundo. De todos los poteros que me nombres en la Selección Mexicana, yo no desmerezco a Talavera para pelearle el puesto a quien me digas… Creo que si a Talavera le hubieran dado su oportunidad en su momento, yo pienso que hubiera superado a Ochoa”

