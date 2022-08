Entornointeligente.com /

Tradição oral na cultura brasileira e o papel da indústria da moda na preservação ambiental são temas da redação do Encceja 2022 Exame que concede diploma do ensino fundamental ou do ensino médio a pessoas que não terminaram essas etapas em idade regular está sendo aplicado em todo o país. Por g1 — São Paulo

28/08/2022 17h56 Atualizado 28/08/2022

Os temas das redações do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( Encceja ) 2022 foram «O papel da tradição oral na preservação da cultura no Brasil» para alunos de ensino fundamental e «Desafios da indústria da moda para a preservação do meio ambiente» para aqueles do ensino médio. A informação foi confirmada pelo Inep nas redes sociais.

O exame, que concede certificação do ensino fundamental ou do ensino médio a pessoas que não terminaram essas etapas em idade regular está sendo aplicado neste domingo (28) em todos os estados e no Distrito Federal.

A redação deve ter até 30 linhas e seguir o modelo dissertativo-argumentativo, o mesmo do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ).

Nos anos anteriores, os temas das redações foram:

2017 – Ensino Fundamental: A importância da vacinação para a saúde pública 2017 – Ensino Médio: A questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil 2018 – Ensino Fundamental: Possibilidades de uma alimentação segura para a população brasileira 2018 – Ensino Médio: Os riscos do trabalho noturno para a saúde do trabalhador 2019 – Ensino Fundamental: Novas formas de consumo consciente 2019 – Ensino Médio: A organização do tempo e o acesso às redes sociais 2020 (aplicado em 2021) – Ensino Fundamental: Abandono afetivo do idoso no Brasil 2020 (aplicado em 2021) – Ensino Médio: Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil

Quase 1,7 milhão de pessoas se inscreveram na avaliação que, além da redação, conta com quatro provas objetivas com 30 questões de múltipla escolha cada. A primeira etapa do exame aconteceu durante a manhã, das 9h às 13h (horário de Brasília). A segunda parte começou às 15h30, após um intervalo para os participantes.

Para quem busca um diploma no ensino fundamental , a divisão é a seguinte:

das 9h às 13h: Ciências Naturais e Matemática; das 15h30 às 20h30: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação, História e Geografia.

E para quem tenta uma certificação do ensino médio , a estrutura é:

das 9h às 13h: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias; das 15h30 às 20h30: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

