Trabalhadores da TAP protestam, Governo pede «responsabilidade»

Entornointeligente.com /

Várias centenas de trabalhadores da TAP estão em protesto na manhã desta terça-feira, em Lisboa, em frente Ministério das Infra-estruturas para reclamar uma melhoria na qualidade do serviço da companhia aérea portuguesa e uma estratégia de sustentabilidade para a transportadora.

Pilotos, tripulantes de cabine e técnicos de manutenção de aeronaves, maioritariamente fardados ou vestidos de preto e branco, começaram a concentrar-se na praça do Campo Pequeno pelas 8h30, de onde seguiram em silêncio para a sede do ministério, que fica próximo do local, para protestarem e entregarem uma carta ao Governo.

Entre os cartazes levados pelos trabalhadores lêem-se frases como «se agora contratam a peso de ouro, porque é que despediram?», ou «os despedimentos na TAP saem caros a todos».

A contestação motivou uma reacção da liderança da TAP, com a comissão executiva da empresa a repudiar, em comunicado, o que considera ser uma «constante tentativa de ataques à sua credibilidade e competência, os julgamentos de intenções e a cada vez mais frequente apresentação de ‘factóides’ avulso, propositadamente descontextualizados, distorcidos e até, nalguns casos, completamente falsos, com que alguns sindicatos bombardeiam constantemente a comunicação social».

O Governo lembra que o plano para a injecção de fundos na TAP foi aprovado há menos de um ano e pede aos trabalhadores «sentido de responsabilidade e de compromisso», reconhecendo, ao mesmo tempo, o «momento difícil por que passam todos aqueles que, todos os dias, permitem à companhia operar», onde se mantêm cortes salariais.

O protesto dos trabalhadores foi organizado pelas direcções do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA). A manifestação tem o objectivo de apelar à «melhoria contínua da qualidade do serviço que presta aos seus clientes» e à «sustentabilidade da própria empresa», para que a empresa mantenha «os elevados padrões de segurança da operação pelos quais» os trabalhadores afirmam que a companhia sempre foi reconhecida.

«Os trabalhadores e os passageiros estão juntos quando viajam e estão juntos nesta luta pelo alinhamento entre as opções de gestão e aquilo que o país necessita da TAP», dizem os três sindicatos, afirmando ainda que «os aviões [da TAP] não voam sem pilotos, sem pessoal de cabine e, sem uma boa manutenção, nem chegam a sair do chão».

Gestão quer «diálogo sério» A gestão da TAP lembra que, até 2025, os acordos já celebrados com os sindicatos são para cumprir. A direcção da companhia diz manter «sempre as portas abertas para o diálogo sério e construtivo, de uma forma que contribua para uma melhoria efectiva das condições de trabalho de todos os trabalhadores», e garante estar «bem consciente do esforço que é pedido a todos os trabalhadores da companhia, nomeadamente com o corte de 25% no valor dos salários acima dos 1410 euros «.

Sem esse «esforço», diz, «não teria sido possível obter a autorização da Comissão Europeia para o plano de restruturação que permitiu a sobrevivência da TAP» e, por isso, essa «sobrevivência só foi conseguida também através do esforço de todos os contribuintes portugueses e do Estado português».

Para a comissão executiva, os sindicatos da TAP, «bem conscientes deste facto, de forma responsável e cumprindo a sua função de defesa dos trabalhadores e dos seus postos de trabalho, acordaram» com a companhia aérea «os cortes salariais mencionados, assumindo assim um compromisso que produz os seus efeitos até 2025, ano a partir do qual, cumprindo-se o plano de restruturação , a TAP estará finalmente em condições de repor os salários na íntegra». Por isso, reafirma, «até lá, não pode ser feita tábua rasa dos acordos firmados, nem a sobrevivência da companhia poderia resistir se isso acontecesse, como facilmente se poderá compreender».

Também o Ministério das Infra-estruturas veio dizer, em comunicado, que «é preciso não esquecer que a companhia aérea atravessa ainda aquele que é o momento mais desafiante da sua história» e que » a TAP vive as consequências do ano dramático de 2020 , quando o encerramento da empresa foi apenas travado pela injecção de fundos públicos, por parte do Estado português», num valor que vai atingir os 3200 milhões de euros.

Essa injecção, lembra o Governo, «só foi autorizada pela Comissão Europeia por estar sujeita a um plano de reestruturação exigente» que só termina em 2025.

«Este plano — que foi aprovado há menos de oito meses — só foi autorizado porque contou com um substancial contributo por parte dos trabalhadores, traduzido na redução do número de efectivos na empresa (um processo já encerrado) e na redução dos salários dos trabalhadores que permaneceram na TAP. O processo de redução de custos laborais na empresa resultou de acordos assinados com 14 organizações representativas dos trabalhadores, que demonstraram enorme sentido de responsabilidade e de compromisso com a recuperação da empresa», nota o ministério liderado por Pedro Nuno Santos.

O ministério diz contar «com o mesmo sentido de responsabilidade e de compromisso por parte dos trabalhadores para transformar a TAP numa empresa rentável e sustentável no futuro».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com