Trabajo revela que 123.000 socios de la cruceña Cotas no están registrados

Entornointeligente.com / En el informe que brindó ante la Comisión de Economía de Diputados, el ministro de Trabajo, Milton Gómez, reveló este miércoles que 123.000 socios de la cruceña Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (Cotas) no están registrados. Ese es el número de socios que no figura en los registros de la Autoridad de Control y Fiscalización de Cooperativas (Afcoop), de acuerdo al informe expuesto y solicitado luego de descubrirse el robo de $us 7,7 millones a través del plan “Cotas en Cuotas”. “El Consejo de Administración ha tomado medidas en contra de los socios que tienen su capital ahí, eso es lo que hemos informado a la Comisión, más adelante seguramente vamos a tomar algunas acciones porque han aparecido otros aspectos”, anticipó Gomez, según una nota de prensa de Diputados. Encarcelan a gerente administrativo de Cotas por tres tipos penales El presidente de la Comisión de Economía, Henrry Cabrera, explicó que el informe demostró una obstaculización del Consejo de Administración y Vigilancia de la cooperativa en la investigación. “Efectivamente el Ministerio Público está desarrollando la investigación, hay personas que ya están en la cárcel y otras con detención domiciliaria pero no es suficiente. Los consejos de Administración y de Vigilancia, como decía el Ministro de Trabajo, no ha cumplido su función según los estatutos de la cooperativa”, indicó. La pérdida por el millonario robo a Cotas llegó a $us 7,7 milllones Cabrera aseguró que los ejecutivos de la cooperativa retienen información y lo único que pretende la Comisión es “transparentar el manejo de la cooperativa”. “Nosotros no tenemos el interés de intervenir, al contrario, nuestra función es fiscalizar y transparentar los recursos económicos de cada uno de los socios”, insistió. (03/04/2019)LINK ORIGINAL: La Razon

